Ataşehir'e 4 Yeni Hizmet: Ata Akademi, İBB İstihdam Ofisi, Ata Kafe ve İçerenköy Muhtarlığı Açıldı

Ataşehir'de Ata Akademi, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, 6'ncısı açılan Ata Kafe ve İçerenköy Mahalle Muhtarlığı'nın yeni binası hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:46
Ataşehir'de 4 yeni merkez halkın hizmetine açıldı

Ataşehir'de eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve yerel yönetim alanlarında dört yeni hizmet merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ev sahipliği yaptı.

Açılış töreni ve belediye vurgusu

Törende konuşan Onursal Adıgüzel, göreve geldiği günden bu yana geçen 600 günü aşkın sürede ilçede 100'den fazla proje ve hizmet hayata geçirildiğini hatırlattı. Adıgüzel, yeni merkezlerin Ataşehir halkının taleplerine cevap veren somut adımlar olduğunu belirterek hizmetlerin ilçenin yaşam kalitesini artıracağına dikkat çekti.

Ata Akademi: Modern ve erişilebilir eğitim

Ata Akademi, çocuklar ve gençler için yüz yüze ve dijital imkânları bir araya getiren bir eğitim platformu olarak tanıtıldı. Adıgüzel, eğitimin ayrıcalık değil herkes için erişilebilir bir hak olduğu anlayışıyla bu merkezi Ataşehir'e kazandırdıklarını söyledi ve gençlere verilen desteğin önemine vurgu yaptı.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi: Kariyer desteği

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, iş arayan yurttaşları özel sektörle buluşturarak ücretsiz, nitelikli ve güvenilir istihdam desteği sunacak bir merkez olarak faaliyet gösterecek. Başkan Adıgüzel, ofisin komşuların kariyer yolculuğuna rehberlik edeceğini ifade etti.

Ata Kafe: Kamusal buluşma noktası

Ata Kafenin bugün açılan 6'ncı şubesi, gençlerin ve komşuların uygun fiyatlı, temiz ve güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği kamusal bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. Adıgüzel, kafenin sosyal yaşamı destekleyecek bir mekan olacağını belirtti.

İçerenköy Mahalle Muhtarlığı: Yerel yönetimde güçlenme

İçerenköy Mahalle Muhtarlığı'nın yeni binası ise yerel demokrasiyi güçlendirme amaçlı bir adım olarak tanımlandı. Muhtarların daha sağlıklı ve nitelikli koşullarda hizmet verebilmesiyle, komşuların taleplerine daha hızlı yanıt verilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Başkan Adıgüzel, açılışı yapılan merkezlerin Ataşehir'e hayırlı olmasını dileyerek projelerin ilçede yaşamı kolaylaştırmayı ve komşuluk bağlarını güçlendirmeyi sürdüreceğini vurguladı.

