Atatürk Üniversitesi'nde 'Ticari Bankacılık' Paneli: Sektör ve Öğrenci Buluşması

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'İş Dünyası-Öğrenci-Akademi Buluşmaları: Ticari Bankacılık Sektörü' panelinde sektör temsilcileri, öğrencilere kariyer ve deneyimlerini aktardı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:50
Atatürk Üniversitesi'nde 'Ticari Bankacılık' Paneli: Sektör ve Öğrenci Buluşması

Atatürk Üniversitesi'nde 'Ticari Bankacılık' paneli gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü ile Finans Bankacılık Bölümü tarafından, Arş. Gör. Beyza Demir öncülüğünde organize edilen ve geleneksel hale gelen 'İş Dünyası-Öğrenci-Akademi Buluşmaları: Ticari Bankacılık Sektörü' başlıklı panel, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde yapıldı.

Panelde kimler yer aldı?

Panelin moderatörlüğünü Cansu Bulutler, sunuculuğunu ise Tuğba Uçar üstlendi. Panelist olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den Bölge Koordinatörü Ali Yurt Ayyıldız, Bireysel Bankacılık Bölge Yetkilisi Erkan Külekci ve Şube Müdürü Arif Sedat Sağırılı konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasını Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt yaptı.

Program akışı ve içerik

Panelde bankacılık alanında kariyer hedefleyen öğrenciler, sektörün üst düzey yöneticilerinden ticari bankacılık, kariyer planlaması ve mesleki deneyimlere ilişkin kapsamlı bilgiler dinleme fırsatı buldu. Etkinlik, karşılıklı soru-cevap oturumu ile ilerleyerek öğrencilerin merak ettikleri konuları doğrudan sorma imkânı tanıdı.

Program sırasında panelistlere teşekkür mahiyetinde hediye ve başarı plaketi takdim edildi.

Kapanış ve değerlendirme

Panel sonunda konuşan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bölge Koordinatörü Ali Yurt Ayyıldız, etkinliği düzenleyen Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü yönetimine teşekkür ederek, gençlerin geleceğe hazırlanmasında kurum olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Etkinlik, Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak'ın kapanış konuşmasının ardından sona erdi. Panelin hem sektör temsilcileri hem de geleceğin bankacıları üzerinde önemli bir etki bıraktığı belirtildi.

