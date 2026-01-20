Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO'na MEDEK Akreditasyon Belgeleri

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO'nun birçok programı MEDEK akreditasyonu aldı; akreditasyon belgeleri düzenlenen törenle teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:50
Atatürk Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO), kalite güvencesi ve eğitimde mükemmeliyet anlayışı doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Teknik Bilimler MYO'nun Gıda Teknolojisi, Atçılık ve Antrenörlüğü, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Makine ile İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına ait MEDEK Akreditasyon Belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Belge Takdim Töreni

Belge takdim törenine; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu ve beraberindeki heyet katıldı. Belgeler, MEDEK Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu (MEK) Başkanı Doç. Dr. İsa Vural ile MEDEK Genel Sekreteri Serdar Çelik tarafından teslim edildi.

Rektörün Değerlendirmesi

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların somut çıktılarla taçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akreditasyonun sadece bir belge değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalite anlayışının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Meslek yüksekokullarımız, üniversitemizin uygulamalı eğitim vizyonunun en güçlü yapı taşlarıdır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun birçok programının MEDEK tarafından akredite edilmesi, eğitim kalitemizin ulusal standartlar çerçevesinde tescillendiğinin açık bir göstergesidir. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, akreditasyon kültürünü tüm birimlerimizde yaygınlaştırmayı hedeflediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."

MEDEK ve Müdürün Açıklamaları

MEDEK Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsa Vural, Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’nun; program çıktıları, eğitim altyapısı, akademik kadro ve sürekli iyileştirme süreçleri açısından başarılı bir değerlendirme süreci geçirdiğini belirterek, elde edilen bu başarının mesleki eğitimin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu da akreditasyon sürecinin uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, kalite odaklı yaklaşımla eğitim-öğretim faaliyetlerini daha ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Gerçekleştirilen belge takdimiyle birlikte, Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencesini güçlendirerek öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir eğitim ortamı sunma hedefini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

