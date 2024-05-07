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ATM'ye giden şaşıp kalacak! O tarihte ATM'lerde sistem değişiyor

Türkiye genelinde artış gösteren yüksek enflasyona rağmen yeni banknot basımına rıza göstermemekte. ATM'ye giden şaşıp kalacak!

Yayın Tarihi: 07.05.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:22
ATM'ye giden şaşıp kalacak! O tarihte ATM'lerde sistem değişiyor

Türkiye genelinde yıllardır devam eden ve artış gösteren yüksek enflasyon sebebiyle en büyük banknot 200 TL idi. 200 TL değerini her geçen gün kaybederken güncel kur üzerinden 6 dolara denk gelmekte. Hal böyle olunca 200 TL ile alınacak ürünler listesi de azalmaya devam ediyor. 

Vatandaş tarafından nakit para kullanılacak yer her geçen gün artmaktadır. Ak Parti tarafından da yeni banknot talebine kulaklar tıkandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da bankaların ve müşterilerin mağdur olmasına sebebiyet verse de yeni banknot çıkarılmayacağı açıklanmıştı. 

Günlük Çekim Limiti 20 Bin TL Olacak! 

2024 yılının ilk ayında maliyetlerin giderilmesi için ATM'lerden günlük çekim limiti 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Bankalar tarafından bu hamle yapılmış olsa da yılın ilk 4 ayında artan enflasyon sebebiyle bu durum önemini gittikçe kaybetti. 

ATM

Milyonlarca kişi acil harcamalarını da tamamlamak için günlük limitin üzerinde para çekimi yapmaya başladı. Özel bankalar de limitin üzerine çıkıldığı takdirde 10 bin TL'lik çekim işlemi için yaklaşık olarak 210 TL'lik komisyon tahsil edeceğini duyurmuştu. Bu durumla ilgili de şikayetlerin artmasının ardından değişiklik yapılacağı öğrenildi. Haziran ayının gelmesiyle beraber de bir çok özel bankanın günlük çekim limitinin 20 bin TL'ye yükselmesi beklenmekte. 

ATM'lerden para çekme limitlerinin artırılma kararı nakit para kullanan kişilerin en çok araştırdığı konulardan olmaktadır. ATM para çekme limitlerinin artması demek banknotların yenilenmemesi anlamına da gelebilir. 20 bin TL'ye yükselirse de acil nakit çekecek vatandaşların yüzleri gülecek diyebiliriz. Konuyla alakalı yeni gelişme olduğu takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

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