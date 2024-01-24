Audi A6, BMW 5 Serisi, Genesis G80, Volvo S90 bomba rakip: 2024 Mercedes-Benz E-Serisi fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

2024 Mercedes-Benz E-Serisi fiyatı ne kadar? Yeni nesil E-Serisi’nin özellikleri neler?

Mercedes-Benz, orta sınıf lüks sedan segmentindeki en önemli modellerinden biri olan E-Serisi’nin yeni neslini resmi olarak tanıttı. 2024 Mercedes-Benz E-Serisi, markanın amiral gemisi S-Serisi’nden esinlenen bir tasarıma sahip. Yeni E-Serisi, daha keskin hatlara, daha büyük bir ızgaraya, daha ince farlara ve yeni jant seçeneklerine kavuştu. Arka kısımda ise yeni stop lambaları ve bagaj kapağı dikkat çekiyor. Yeni E-Serisi, boyut olarak da büyüdü. Uzunluğu 4,95 metreye, genişliği 1,87 metreye, yüksekliği ise 1,47 metreye ulaştı. Aks mesafesi ise 2,94 metre olarak korundu.





Yeni E-Serisi’nin motor seçenekleri neler?

Yeni E-Serisi, iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. E350 modelinde, 2,0 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motor bulunuyor. Bu motor, 23 beygirlik bir elektrik motoruyla destekleniyor ve toplamda 255 beygir güç üretiyor. E450 modelinde ise, 3,0 litrelik turboşarjlı altı silindirli bir motor yer alıyor. Bu motor da yine 23 beygirlik bir elektrik motoruyla eşleşiyor ve toplamda 375 beygir güç sağlıyor. Her iki motor da dokuz ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Ayrıca, her iki motor da kısa süreliğine 20 beygirlik ekstra güç sağlayan bir boost özelliğine sahip. Bu sayede, araçların performansı ve verimliliği artırılıyor. Yeni E-Serisi, standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor.

Yeni E-Serisi’nin teknolojik özellikleri neler?





Yeni E-Serisi, teknolojik açıdan da oldukça zengin bir donanıma sahip. Yeni E-Serisi’nin en dikkat çeken özelliği, kabinde yer alan devasa Superscreen adlı ekran. Bu ekran, 17,7 inçlik bir orta konsol ekranı ve 12,3 inçlik bir dijital gösterge panelinden oluşuyor. Bu ekran, sürücü ve yolculara birçok işlev sunuyor. Örneğin, sürücü, bu ekrandan aracın ayarlarını yapabiliyor, navigasyonu kullanabiliyor, multimedya sistemini kontrol edebiliyor, akıllı telefonunu bağlayabiliyor, internete erişebiliyor, sosyal medyayı takip edebiliyor, selfie çekebiliyor ve sanal toplantılara katılabiliyor. Yeni E-Serisi, ayrıca sürücü destek sistemleri açısından da gelişmiş bir seviyeye ulaştı. Yeni E-Serisi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı, çarpışma önleme asistanı, park asistanı, gece görüş asistanı, yorgunluk tespit sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, acil durum çağrı sistemi gibi birçok özellikle donatıldı.

Yeni E-Serisi’nin fiyatı ne kadar?





Yeni E-Serisi’nin fiyatı henüz açıklanmadı, ancak 2023 yılının sonunda satışa sunulması bekleniyor. Mevcut E-Serisi’nin fiyatı 56.750 dolar ile 63.050 dolar arasında değişiyor. Yeni E-Serisi’nin de bu fiyat aralığında olması muhtemel. Yeni E-Serisi, Audi A6, BMW 5 Serisi, Genesis G80, Volvo S90 gibi rakiplerle rekabet edecek.

Yeni E-Serisi ne zaman çıkacak? Yeni E-Serisi, 2024 yılının sonunda satışa sunulması bekleniyor.



Yeni E-Serisi’nin motor seçenekleri neler? Yeni E-Serisi, E350 ve E450 olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. Her iki motor da hibrit destekli olup, kısa süreliğine 20 beygirlik ekstra güç sağlıyor.

Yeni E-Serisi’nin teknolojik özellikleri neler? Yeni E-Serisi, kabinde yer alan devasa Superscreen adlı ekran, sürücü destek sistemleri, akıllı telefon bağlantısı, internet erişimi, sosyal medya takibi, selfie çekme, sanal toplantı katılma gibi birçok teknolojik özelliğe sahip.

Yeni E-Serisi’nin fiyatı ne kadar? Yeni E-Serisi’nin fiyatı henüz açıklanmadı, ancak 2023 yılının sonunda satışa sunulması bekleniyor. Mevcut E-Serisi’nin fiyatı 56.750 dolar ile 63.050 dolar arasında değişiyor. Yeni E-Serisi’nin de bu fiyat aralığında olması muhtemel.

Yeni E-Serisi’nin rakipleri kimler? Yeni E-Serisi, Audi A6, BMW 5 Serisi, Genesis G80, Volvo S90 gibi orta sınıf lüks sedan modelleriyle rekabet edecek.