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Avrupa’da yılın otomobili belli oldu: Türkiye’de de fırtına gibi esecek!

Avrupa otomobil dünyası, çevreci ve yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkan Renault Scenic E-Tech’i, 2024 Yılının Otomobili olarak taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 18:23
Avrupa’da yılın otomobili belli oldu: Türkiye’de de fırtına gibi esecek!

Renault Scenic E-Tech, Avrupa’nın Zirvesinde: 2024 Yılının Otomobili

Her yıl otomobil sektörünün merakla beklediği ve prestijli sayılan “Yılın Otomobili” ödülü, bu yıl da sahibini buldu. Elektrikli araç devriminin öncülerinden Renault Scenic E-Tech, Cenevre’de düzenlenen törenle bu onurlu unvanı kazandı.

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ELEKTRİKLİ DEVRİMİN ZİRVESİ: RENAULT SCENIC E-TECH

Renault Scenic E-Tech, 329 oy alarak rakiplerini geride bıraktı ve Avrupa’nın en prestijli otomobil ödülünü kazandı. BMW 5 Serisi ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakipleri arasından sıyrılan Renault, elektrikli araç pazarındaki liderliğini pekiştirdi.

YARIŞMANIN KALBİNDE ELEKTRİKLİ MODELLER

Bu yılki yarışmada dört tamamen elektrikli model finale kaldı, bu da elektrikli araçların artan popülaritesini ve sektördeki dönüşümü gözler önüne serdi. Renault Scenic E-Tech, sürdürülebilirlik ve performansı birleştiren özellikleriyle jüriyi etkiledi.

otomobil

JÜRİNİN SEÇİMİ VE ÖDÜLÜN ANLAMI

58 üyeden oluşan jüri, 22 farklı ülkeden gelen oylarla Renault Scenic E-Tech’i zirveye taşıdı. Elektrikli ve çevre dostu otomobillerin önemi artarken, bu ödül sektördeki dönüşümün bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

RENAULT CEO’SUNDAN GURURLU AÇIKLAMA

Renault CEO’su Fabrice Cambolive, ödülün Renault için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Scenic E-Tech’in özellikleri, markanın elektrikli araç pazarındaki iddiasını güçlendiriyor.

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