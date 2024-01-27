Ay boşluğunda ne yapmalı, ne yapmamalı? Merkür ve Mars’ın size verdiği ipuçları

Dinçer Güner: Ay'ın boşlukta olması ne anlama geliyor? Merkür ve Mars Birlikte Hareket Edecekler

Bugün 22:11’e kadar Ay boşlukta kalacak. Bunun yanı sıra Merkür ve Mars da aynı anda hareket edecekler. Ay boşlukta, Ay’ın bir burçtan diğerine geçerken hiçbir gezegenle bağlantı kurmadığı durumdur. Bu zamanlarda yeni bir işe, projeye veya ilişkiye girmek pek uygun olmaz. Çünkü başladığınız her şey havada kalabilir, sonuç alamayabilirsiniz.

Ay boşlukta olduğunda hayat duraklar gibidir. İşleriniz aksamaya, tıkanmaya başlar. Yaptığınız şeylerin bir anlamı olmaz. Ay bir sonraki gezegenle bağlantı kurana kadar bu böyle devam eder. Bu nedenle, Ay boşlukta iken somut sonuçlar beklediğiniz girişimlerden uzak durmalısınız. Sesinizi duyurmak istediğiniz konular için de Ay boşluğunu göz önünde bulundurmalısınız.

Ay Boşlukta İken Ne Yapmalı?

Ay boşlukta iken normal rutininizdeki işlere devam edebilirsiniz. Ama yeni işlere başlamamalı, hatta ertelemelisiniz. Organizasyon yeteneğiniz azalır, kolayca dağılırsınız, odaklanamazsınız. Bu zamanları elinizdeki işleri bitirmek, düzenlemek, eksikleri gidermek için kullanabilirsiniz. Ruh haliniz uyku ile uyanıklık arasında gibidir. Program yapmaya çalışmayın, hayatı akışına bırakın. Rahatlamak ve gevşemek için fırsat yaratın. Sizi mutlu edecek, huzur verecek şeyler yapın. Önünüze bakın, hazırlık yapın, ihtiyaçlarınızı belirleyin, planlar yapın. Ay boşluktan çıktığında harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarınızla eğlenin, oyunlar oynayın, işe yaramayan işler yapın. Boş işler zamanıdır. Ay boşlukta olduğu zamanlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için de çok uygundur. Evrenin size sunduğu 10 numara 5 yıldız zamanlardır.

Merkür ve Mars Birlikte Hareket Edecekler

Bu arada Merkür ve Mars da birlikte hareket edecekler. Bu da zihnimizin çok hızlı çalışacağı bir gün olacağı anlamına gelir. Başarmak için çok güçlü bir istek duyacağız. Kısa sürede çok iş bitirebileceğiz. Pazarlık yapmak için de iyi bir zamandır. İletişimde doğrudan ve dürüst olacağız. Hem kendimizin hem de başkalarının haklarını koruyabileceğiz. Birine hoşlandığımızı söylemek için de fırsat bulabiliriz.