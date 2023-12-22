Ayçiçek yağında şok indirim! Fiyatı gören üçer beşer sepete atıyor: 2023'ün son indirimi!
Yemeklerin olmazsa olmazı olan ayçiçek yağında dev indirim başladı. Yüzde 20'lik indirim başlatılırken yağ krizinin sonuna gelindi. O markette yağların fiyatı yarı yarıya düştü.
Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşı sevindirecek bir kampanyayla markette yarı yarıya düşürülürken yağ fiyatları yoğun ilgi gördü. Çoğunlukla gündemde yer alan zam haberleri arasında ayçiçek yağı yer alırken zincir marketlerinin indirimleri takip edilmeye başlandı. İndirime giren ayçiçek yağı fiyat listesi...
BİM İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI
Yudum Ayçiçek yağı 5 litre: 181 TL
Yudum Ayçiçek yağı 2 litre: 92 TL
Sole Ayçiçek yağı 5 litre: 165 TL
Orkide Ayçiçek yağı 5 litre: 207 TL
Sole Ayçiçek yağı 2 litre: 89 TL
Sole Ayçiçek yağı 1 litre: 42 TL
Abalı Ayçiçek yağı 5 litre: 195 TL
Abalı Ayçiçek yağı 2 litre: 85 TL
Biryağ Ayçiçek yağı 2 litre: 81 TL
Sırım riviera zeytinyağı 2 litre: 180 TL
Sırım riviera zeytinyağı 1 litre: 95 TL
Sırım natürel sızma zeytinyağı 1 litre: 110 TL
Sunar mısır yağı 2 litre: 90 TL