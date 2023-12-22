Ayçiçek yağında şok indirim! Fiyatı gören üçer beşer sepete atıyor: 2023'ün son indirimi!

Yemeklerin olmazsa olmazı olan ayçiçek yağında dev indirim başladı. Yüzde 20'lik indirim başlatılırken yağ krizinin sonuna gelindi. O markette yağların fiyatı yarı yarıya düştü.

Ayçiçek yağında şok indirim! Fiyatı gören üçer beşer sepete atıyor: 2023'ün son indirimi!
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Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşı sevindirecek bir kampanyayla markette yarı yarıya düşürülürken yağ fiyatları yoğun ilgi gördü. Çoğunlukla gündemde yer alan zam haberleri arasında ayçiçek yağı yer alırken zincir marketlerinin indirimleri takip edilmeye başlandı. İndirime giren ayçiçek yağı fiyat listesi...

BİM İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI

Yudum Ayçiçek yağı 5 litre: 181 TL

Yudum Ayçiçek yağı 2 litre: 92 TL

Sole Ayçiçek yağı 5 litre: 165 TL

Orkide Ayçiçek yağı 5 litre: 207 TL

Sole Ayçiçek yağı 2 litre: 89 TL

yağ indirim

Sole Ayçiçek yağı 1 litre: 42 TL

Abalı Ayçiçek yağı 5 litre: 195 TL

Abalı Ayçiçek yağı 2 litre: 85 TL

Biryağ Ayçiçek yağı 2 litre: 81 TL

Sırım riviera zeytinyağı 2 litre: 180 TL

Sırım riviera zeytinyağı 1 litre: 95 TL

Sırım natürel sızma zeytinyağı 1 litre: 110 TL

Sunar mısır yağı 2 litre: 90 TL

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