Ayçiçek yağının fiyatı düştükçe düştü! Migros'a giden bu fiyatı görünce stok yapacak

Migros Marketleri'nde 3 Ocak tarihine kadar geçerli olacak indirim başlıyor. Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

AYÇİÇEK YAĞINDA O TARİHE KADAR BÜYÜK İNDİRİM!

3 Ocak tarihine kadar geçerli olacak indirim Migros Marketleri'nde geçerli olacak.

Ayçiçek yağında indirim kampanyası başladı. 3 Ocak 2023 tarihine kadar Migros'ta ayçiçek yağları en dip fiyatta yer alacak. Yeni yıla az bir süre kala indirim kampanyası başladı. Yeni yılla birlikte fahiş fiyatlarla satış gerçekleşmesi bekleniyor. İndirim sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Migros Market indirim açıklamasında bulundu. Kısa süreliğine ayçiçek yağında indirim gerçekleşecek. 5 L olan Migros ayçiçek yağı 164,90 TL ile raflarda satışa sunuldu.

Pilavlık 2,5 kg pirinç 82,90 TL olarak indirimde yer aldı. Migros Sanal Market uygulamasında kampanya geçerli sayılacaktır. Ayçiçek yağı, pirinç, kahve çeşitleri gibi birçok üründe indirim olacak. İndirimli ürünlerin kampanyasına Migros internet adresinden ulaşabilirsiniz. Migros indirim kampanya son tarihi 3 Ocak 2024 olarak açıklandı. Kampanyalı ürünler stoklarla sınırlı olacaktır. Migros Money Kart, Migros Money Club kart sahipleri yararlanabilecek.