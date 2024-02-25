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Ayda 34 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Belediye sınav şartsız personel alımı yapacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Bursa Ekmek ve Besin Sanayi iş ilanı yayınlanırken yüksek miktarda maaş alma fırsatı sunuldu. KPSS şartı olmadan 32.250 TL maaş ile personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 25.02.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 16:17
Ayda 34 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Belediye sınav şartsız personel alımı yapacak

BESAŞ yayımlanan ilanla beraber personel alım duyurus kısa sürede ilgi odağı olurken 32.500 TL maaş ödeme yapılacağı bilgisi verildi. 3 şoför alımı yapılacağı belirtilirken aranan şartlar ise listelendi.

BAŞVURU ŞARTLARI
-Başvuruda bulunacakların 35 yaşını tamamlamamış olmak
-Askerlik görevini tamamlamış olmak
-Bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak
-Lise ve dengi okullardan mezun olmak
-Vardiyalı, tehlikeli ve ağır çalışma sistemine engel bir sağlık sorunun bulunmaması
-Ağır vasıtal ehliyeti ile SRC belgesinin bulunması
-Dağıtım lojistik işlerinde daha önce çalışmış olmaları
-İŞKUR üzerinde kayıtlı olmak

besaş
BAŞVURU DETAYLARI
BESAŞ'ın yayımladığı ilanla beraber başvuru şartlarını taşıyanlar değerlendirmeye alınabilecek. 24 Şubat 2024 Cumartesi gününe kadar gerçekleşecek başvuru yapılmasıyla beraber adayların BİKO üzerinden internet sitesinden başvuru yapmaları gerekir.
Adayların çalışma sürelerinin tam zamanlı olduğu ve çalışma saatleri de 04:00- 12:00/ 11:00- 19:00 şeklinde yayımlanmıştır. Adaylar için başvurular 19 Şubat tarihinde başlamış olup, son tarih 24.02.2024 olarak belirlendi.

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