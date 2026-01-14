Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Turizm Cenneti Havadan Görüntülendi

Ayder Yaylası beyaza büründü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, etkili kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Bölge, karla kaplanan görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran yayla, kış mevsiminde de ayrı bir görselliğe kavuşuyor. Doğu Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden biri olan Ayder, bembeyaz örtüsüyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Havadan görüntüler yaylanın cazibesini gösterdi

Kar yağışı sonrası kaydedilen hava çekimleri, Ayder Yaylası'nın kış turizmindeki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini ve kış mevsimindeki turistik potansiyelini vurguluyor.

Ayder Yaylası her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor; karla kaplı manzara ise bölgenin kış turizmi açısından önemini artırıyor.

