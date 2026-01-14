Kırklareli Valisi Uğur Turan: Zamanında Yardım Toplumsal Dayanışmayı Güçlendirir

Vali Uğur Turan, SYDV ziyaretinde zamanında ve etkin yardımların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:38
SYDV Ziyareti ve Bilgi Alımı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’nü (SYDV) ziyaret etti. Turan, SYDV Müdür V. Sibel Kestane'den kurumun yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri, devam eden ve planlanan projeler ile dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunulan destekler hakkında detaylı bilgi aldı.

Devletin Şefkat Eli

Vali Turan, sosyal devlet anlayışının en önemli yansımalarından birinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla vatandaşlara dokunan hizmetler olduğunu belirtti. Turan, ihtiyaç sahiplerine zamanında ve etkin şekilde ulaştırılan yardımların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Teşekkür ve Başarı Dileği

Turan, devletin şefkat elini her haneye ulaştırmak için büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan vakıf personeline teşekkür ederek, gönüllere dokunan bu anlamlı hizmetlerde görev alan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

