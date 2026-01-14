Atakum'da Karla Mücadele ve Mobil Aşevi ile Sıcak Çorba İkramı

Samsun Atakum Belediyesi, yüksek kesimlerdeki karla mücadeleyi 7/24 sürdürüyor; yollar açıldı, Mobil Aşevi ile soğukta kalanlara sıcak çorba ikram edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:54
Atakum'da Karla Mücadele ve Mobil Aşevi ile Sıcak Çorba İkramı

Atakum Belediyesi karla mücadelede yoğun mesai sürdürüyor

Samsun’un Atakum Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soğuk hava şartlarında dışarıda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

Kar yağışının ardından harekete geçen ekipler, kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını hızlandırdı. Çok sayıda iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda, karla kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açıldı. Kent genelinde buzlanmaya karşı önlemler artırılırken, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi.

Zorlu hava şartlarında yola çıkan sürücüler, dışarıda bulunan vatandaşlar ve görev başındaki çalışanlar, Atakum Belediyesi’nin çorba ikramı ile ısındı.

Tedbirleri artırdık

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Soğuk hava koşullarında vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi, ulaşımın güvenli sağlanması için ekiplerimizle canla başla, özveriyle çalışıyoruz. Atakum’un yüksek kesimlerinde kapanan yolları kısa sürede açtık, buzlanmaya karşı tedbirleri artırdık. Ekiplerimiz teyakkuz halinde, saha mesaisine ara vermeden devam ediyorlar. Ayrıca dayanışmamızın en güzel örneklerinden Mobil Aşevi ile soğuk havalarda hastaneye gitmek zorunda olan, yola çıkan ve mesai harcayan vatandaşlarımız için sıcak çorba ikramında bulunduk. Atakum Belediyesi olarak, halkımızın her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gece-gündüz sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

ATAKUM BELEDİYESİ, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI...

ATAKUM BELEDİYESİ, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

ATAKUM BELEDİYESİ, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özel Harekat'tan Şehit Polisin Kızına Doğum Günü Sürprizi
2
Yoğun Kar Mardin’in Artuklu İlçesini Beyaza Bürüdü
3
Bursa İnegöl'den 2 bin 600 km: 74 yaşındaki Osman Nuri Özgür karavanıyla Mekke'ye ulaştı
4
Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı
5
Ordu'da Büyükşehir'den Sıcak Yemek ve Yakacak Desteği
6
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nden Çalışan Gazeteciler Günü Programı
7
Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları