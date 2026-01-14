Atakum'da Karla Mücadele ve Mobil Aşevi ile Sıcak Çorba İkramı

Atakum Belediyesi karla mücadelede yoğun mesai sürdürüyor

Samsun’un Atakum Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soğuk hava şartlarında dışarıda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

Kar yağışının ardından harekete geçen ekipler, kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını hızlandırdı. Çok sayıda iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda, karla kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açıldı. Kent genelinde buzlanmaya karşı önlemler artırılırken, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi.

Zorlu hava şartlarında yola çıkan sürücüler, dışarıda bulunan vatandaşlar ve görev başındaki çalışanlar, Atakum Belediyesi’nin çorba ikramı ile ısındı.

Tedbirleri artırdık

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Soğuk hava koşullarında vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi, ulaşımın güvenli sağlanması için ekiplerimizle canla başla, özveriyle çalışıyoruz. Atakum’un yüksek kesimlerinde kapanan yolları kısa sürede açtık, buzlanmaya karşı tedbirleri artırdık. Ekiplerimiz teyakkuz halinde, saha mesaisine ara vermeden devam ediyorlar. Ayrıca dayanışmamızın en güzel örneklerinden Mobil Aşevi ile soğuk havalarda hastaneye gitmek zorunda olan, yola çıkan ve mesai harcayan vatandaşlarımız için sıcak çorba ikramında bulunduk. Atakum Belediyesi olarak, halkımızın her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gece-gündüz sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

