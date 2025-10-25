Ayder Yaylası'nda Sonbahar Renkleri: Rize'de Görsel Şölen

Ayder Yaylası'nda sonbahar büyüsü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görsel şölen

Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerinde sonbaharın canlı renkleriyle kaplandı. Yaylada sarı, kırmızı ve turuncu tonları hakim olarak bölgeyi ziyaret edenlere etkileyici görüntüler sundu.

Mevsimin tadını çıkarmak isteyenler için seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Bölgedeki sonbahar renkleri dronla da görüntülendi ve yaylanın geniş açılı görselliği ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu. Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.