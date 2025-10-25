Ayder Yaylası'nda Sonbahar Renkleri: Rize'de Görsel Şölen

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı eteklerinde sarı, kırmızı ve turuncu renklere bürünerek ziyaretçilere eşsiz manzara sundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 14:09
Ayder Yaylası'nda Sonbahar Renkleri: Rize'de Görsel Şölen

Ayder Yaylası'nda sonbahar büyüsü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görsel şölen

Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerinde sonbaharın canlı renkleriyle kaplandı. Yaylada sarı, kırmızı ve turuncu tonları hakim olarak bölgeyi ziyaret edenlere etkileyici görüntüler sundu.

Mevsimin tadını çıkarmak isteyenler için seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Bölgedeki sonbahar renkleri dronla da görüntülendi ve yaylanın geniş açılı görselliği ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü. Kaçkar Dağları...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu. Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü. Kaçkar Dağları...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayder Yaylası'nda Sonbahar Renkleri: Rize'de Görsel Şölen
2
İzmir Kültür Yolu Festivali Başladı: 64 Noktada 602 Etkinlik
3
Buğday Tanesi Filmi Ardahan'da İzleyiciyle Buluştu
4
Hatay'da 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Başladı
5
Kahramanmaraş Depreminde Baba-Kız Hayata Tutundu: 132 Saat Sonra Kurtuldular
6
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
7
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Acı Kahve' Gösterildi

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi