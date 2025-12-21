DOLAR
Aydın'da Yetişkin Bale Hikâyesi: 55 ve 47 Yaşında İki Kadının Hayali

Aydın Efeler'de 55 yaşındaki Fatma Çelik ile 47 yaşındaki Didem Artunç, yıllar sonra bale eğitimine başlayarak hayallerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:04
Hayallerin yaşı yok

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çelik ile 47 yaşındaki Didem Artunç, çocukluktan beri içlerinde taşıdıkları bale tutkusunu yıllar sonra hayata geçirerek yetişkin bale eğitimine başladı.

İki kadın, 'Hayallerin yaşı yok' diyerek yola çıktı ve cesaretleriyle çevrelerine ilham kaynağı oldu. Başlangıçta çevredekilerin şaşkınlığıyla karşılaşsalar da her iki isim de baleden aldığı enerji ve güçle kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtiyor.

Fatma Çelik: İlham alınca harekete geçtim

Fatma Çelik, çocukluğunda buz patenine ve dansa duyduğu ilgiyi anlatarak baleye başlama sürecini şöyle özetledi: 'Çocukluğumda buz patenini çok izliyordum. Oradaki hareketler çok hoşuma gidiyordu. Daha önce bir dizi izlemiştim. 70 yaşında emekli bir adam baleye başlıyor ve çok güzel bir sonuç elde ediyordu. Ben de buradan esinlendim ve neden olmasın dedim. Yapabilirim diye düşündüm ve kursu aradım. Önce 55 yaşında olduğumu söyledim. Yetişkin balesi ama acaba benim için uygun mu dedim. Balenin yaşı yok, her yaşta yapılabilir dediler. Böylece baleye başladım.'

Çelik, baleye başladıktan sonra kendini daha enerjik ve mutlu hissettiğini, hareketleri yapabilmenin kendisine güç verdiğini ifade etti ve herkese denemelerini tavsiye etti.

Didem Artunç: Yarım kalan çocukluk hayali

Didem Artunç ise bale tutkusunun çocukluğuna dayandığını anlattı: 'Bale, çocukluğumdan beri hayalimdi benim. 4-5 yaşlarında çok istiyordum balerin olmayı ama bir ay İzmir'de baleye gitmiştim sonra hasta olunca annem göndermedi. Birkaç senedir de aklımdaydı. Yetişkin balesi ile ilgili de birkaç yazı görmüştüm. Sonra buranın ilanını görünce, aradım ve baleye başladım.' Artunç, daha önce spor yapmayan biri olduğunu, şimdi ise bale sayesinde hayatına inanılmaz bir enerji geldiğini söyledi.

Öğretmen gözüyle: Her yaşta bale yapılır

Bale öğretmeni Zeynep Göktuna, balenin profesyonellik hedeflenmediği sürece her yaş grubuna uygun bir sanat dalı olduğunu vurguladı. Göktuna, eğitim geçmişini ve görüşlerini şöyle aktardı: '4 yaşında baleye başladım. İlk eğitimimi İtalya'da aldım. 4 senelik İtalya'daki eğitimimin ardından Türkiye'de devam ettim. 2021 yılında baleden mezun oldum. Mezun olduktan sonra da kurumlarda çocuk ve yetişkin balesi eğitimleri veriyorum.'

Göktuna, kendisinin de MS tanısı olduğunu ve doktorunun sporu önerdiğini belirterek balenin MS dahil birçok durumda fayda sağlayabileceğini söyledi: 'MS için bile bu kadar iyi gelen bir sanat dalı, kesinlikle yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bale vücuda zarafet, dayanıklılık ve esneklik kazandırır.' Ayrıca iki öğrencisinin yaklaşık 1 aydır ders yaptığını, bu sürede esneklik, güç ve duruşlarında belirgin değişim gözlendiğini aktardı.

Sonuç olarak, Efeler'deki bu örnek, ileri yaşlarda da yeni bir sanata başlamak için cesaretin ve kararlılığın yeterli olduğunu gösteriyor; Fatma Çelik ve Didem Artunç'un hikâyesi, yetişkin bale eğitimine dair farkındalığı artırıyor.

FATMA ÇELİK (SAĞDA) - DİDEM ARTUNÇ (SOLDA)

