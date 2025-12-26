Aydın'da Zirai Don Uyarısı: Sıcaklıklar Eksi 3'e Kadar Düşebilir

Meteoroloji ve valilikten üreticilere tedbir çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Aydın il genelinde zirai don riski bulunuyor. 28 Aralık Pazar sabahından başlayarak 30 Aralık Salı sabahına kadar etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle özellikle tarımsal üretim yapılan bölgelerde üreticilerin dikkatli olması istendi.

Aydın Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilerek iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde ise orta kuvvette zirai don görülebileceği bildirildi. Açıklamada üreticilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almalarının önemi vurgulandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan sıcaklık tahmin tablosuna göre; Nazilli, Germencik, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent ve Çine gibi ilçelerde Pazar ve Pazartesi günleri gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesi beklenirken, Çine, Karacasu, İncirliova ve Koçarlıda sıcaklıkların eksi 3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Merkez ilçe Efeler ile Kuşadası, Didim ve Söke gibi ilçelerde ise sıcaklıkların nispeten daha yüksek seyretmesi ve bu bölgelerde zirai don riskinin düşük seviyede olması öngörülüyor.

Yetkililer, kısa süreli ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle hassas ürünlerde zarar oluşturabileceğine dikkat çekerek üreticilere şu çağrılarda bulundu: ürün bazlı önlemler alınması, erken uyarıların takip edilmesi ve mümkün olan alanlarda koruyucu tedbirlerin uygulanması büyük önem taşıyor.

