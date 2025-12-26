DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Aydın'da Zirai Don Uyarısı: Sıcaklıklar Eksi 3'e Kadar Düşebilir

Meteoroloji uyarısı: 28 Aralık Pazar sabahından 30 Aralık Salı sabahına kadar Aydın genelinde zirai don riski; bazı ilçelerde sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düşebilir.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:18
Aydın'da Zirai Don Uyarısı: Sıcaklıklar Eksi 3'e Kadar Düşebilir

Aydın'da Zirai Don Uyarısı: Sıcaklıklar Eksi 3'e Kadar Düşebilir

Meteoroloji ve valilikten üreticilere tedbir çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Aydın il genelinde zirai don riski bulunuyor. 28 Aralık Pazar sabahından başlayarak 30 Aralık Salı sabahına kadar etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle özellikle tarımsal üretim yapılan bölgelerde üreticilerin dikkatli olması istendi.

Aydın Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilerek iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde ise orta kuvvette zirai don görülebileceği bildirildi. Açıklamada üreticilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almalarının önemi vurgulandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan sıcaklık tahmin tablosuna göre; Nazilli, Germencik, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent ve Çine gibi ilçelerde Pazar ve Pazartesi günleri gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesi beklenirken, Çine, Karacasu, İncirliova ve Koçarlıda sıcaklıkların eksi 3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Merkez ilçe Efeler ile Kuşadası, Didim ve Söke gibi ilçelerde ise sıcaklıkların nispeten daha yüksek seyretmesi ve bu bölgelerde zirai don riskinin düşük seviyede olması öngörülüyor.

Yetkililer, kısa süreli ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle hassas ürünlerde zarar oluşturabileceğine dikkat çekerek üreticilere şu çağrılarda bulundu: ürün bazlı önlemler alınması, erken uyarıların takip edilmesi ve mümkün olan alanlarda koruyucu tedbirlerin uygulanması büyük önem taşıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SON DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE AYDIN İL GENELİNDE ZİRAİ DON RİSKİ...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SON DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE AYDIN İL GENELİNDE ZİRAİ DON RİSKİ BULUNURKEN, 28 ARALIK PAZAR SABAHINDAN BAŞLAYARAK 30 ARALIK SALI SABAHINA KADAR ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SOĞUK HAVA DALGASI NEDENİYLE, ÖZELLİKLE TARIMSAL ÜRETİM YAPILAN BÖLGELERDE ÜRETİCİLERİN DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor
2
Ozan Köyü'nde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' eğitimine yoğun ilgi
3
Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü
4
Tekirdağ'da Fotokapana Yansıyan 18 Yaban Domuzu Sürüsü
5
Besni'de Sosyal Projeler İçin Kurumsal Planlama Toplantısı
6
Duraklı (Atoluğu) Camii Restorasyonla Yeniden İbadete Açıldı
7
Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başladı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı