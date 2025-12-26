DOLAR
Elazığ Belediyesi karla mücadeleye hazır: 215 personel, 61 araç görevde

Elazığ Belediyesi, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısıyla 215 personel ve 61 araçla karla mücadeleye hazır; EBUKOM ile trafik yönetimi sürecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:46
Hazırlıklar tamamlandı

Elazığ Belediyesi, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminleri doğrultusunda beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. 215 personel ve 61 araç ve ekipmanla sahada görev alacak ekipler, yoğun kar yağışının yol açabileceği olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Ekip ve araç kapasitesi

Karla mücadele çalışmaları için hazır bekleyen araç ve ekipmanlar arasında 19 greyder, 12 tuzlama aracı, 7 solüsyon aracı, 2 kar küreme aracı, 9 adet 4x4 kazıcı yükleyici, 2 loder ve 10 damperli kamyon yer alıyor. Yağışların başlamasıyla birlikte bu araçlar planlı şekilde sahaya çıkarılacak.

Ulaşımın aksamaması için önlemler

Kent merkezi başta olmak üzere ana arterler, bulvarlar ve cadde trafiğinin açık tutulması hedefleniyor. Hastane ve okul güzergahları ile ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülecek. Ayrıca Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi (EBUKOM) kameralarından elde edilen verilerle trafik yönetimi aksamadan sürdürülecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasında, ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olacağı ve kar yağışının başlamasıyla müdahale ekiplerinin sahaya çıkacağı belirtildi. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta 153 Beyaz Masa hattı üzerinden belediyeye ulaşabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, kış lastiği takılı olmayan araç sürücülerinin trafiğe çıkmaması istendi.

