Karadeniz'de Fırtına Alarmı: Samsun, Sinop ve Ordu İçin Deniz Uyarısı

Karadeniz'de fırtına alarmı: Samsun, Sinop ve Ordu kıyıları uyarıldı

Meteoroloji'den denizcilere dikkat çağrısı

Karadeniz kıyılarında beklenen fırtına nedeniyle Samsun, Sinop ve Ordu için deniz uyarısı yapıldı. Yetkililer, özellikle balıkçılar ve deniz ulaşımını kullanacaklar için dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Batı ve Doğu Karadenizde rüzgârın bugün doğu ve güneydoğu yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Uyarının 26 Aralık saat 21.00 ile 27 Aralık saat 11.00 arasında geçerli olduğu belirtilirken, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

