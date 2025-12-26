DOLAR
Kocaeli'ye 265 milyonluk yatırım: 42 yeni iş makinesi hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 265 milyon 269 bin lira yatırımla alınan 42 iş makinesi ve karla mücadele aracını törenle hizmete sundu; filo 354 araca yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:52
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 265 milyon 269 bin lira tutarındaki yatırımla alınan 42 iş makinesi ve karla mücadele aracını törenle hizmete sundu. Araçların tanıtım programı Kocaeli Kongre Merkezi otopark alanında gerçekleştirildi.

Araç tanıtımı ve filo büyümesi

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni araçlarla birlikte belediye filosundaki iş makinesi sayısının 354'e yükseldiğini açıkladı. Başkan Büyükakın, kapasitenin her geçen gün genişletildiğine dikkat çekti ve belediye bünyesinde kurulan A Takımı'nın çalışmalarına vurgu yaptı.

A Takımı ve saha organizasyonu

Tahir Büyükakın, A Takımı ve yeni saha ekipleri hakkında şunları söyledi: Bu hikaye A Takımı ile başladı. A Takımı'nın sahadaki başarılı çalışmaları, kırsal kesimde verilen hizmetlerdeki memnuniyet, bizi hızlı bir şekilde aynı ekibin şehir merkezinde de kurulması yoluna yöneltti. 'Şehir Timi' ve 'Yol Timi' adını verdiğimiz bir başka ekibi devreye aldık. Bu ekiplerimiz çok hızlı reaksiyon gösteriyor. Bunun en büyük etkisini de Hatay'daki çalışmalarımızda gördük. Ekiplerimiz Hatay'da adeta destan yazdılar, orada da inanılmaz işler başardılar. Burada da bu ekiplerimiz kırsal kesimde, şehir merkezlerinde hızlı bir şekilde yol bakım çalışmalarını yapmak üzere hazır edilmiş oluyorlar.

Kış hazırlıkları: personel ve yol ağı

Büyükakın, kış şartlarına ve karla mücadeleye hazır olunduğunu belirterek il genelindeki 2 bin 407 kilometrelik yol ağı için bin 200 personelin görevlendirildiğini söyledi. Kocaeli'de toplam yol uzunluğunun 2 bin 407 kilometre olduğunu, bu yolların 53 kilometresinin 700 metre rakımın üstünde bulunduğunu vurguladı. Ayrıca şehirde 92 üst geçit, 15 hastane bağlantı yolu ve 11 meydan bulunduğunu belirterek ekiplerin sahada hazır olduğunu dile getirdi.

Araç filosu ve özellikleri

Hizmete alınan araçlar arasında, kışın karla mücadelede ve yazın hafriyat ile yol işlerinde kullanılmak üzere tasarlanan 5 tuz sericili kar bıçaklı kamyon ve 5 asfalt yama robotu yer alıyor. Filoya ayrıca 4 yangın ve sulama tankeri, bariyer temizleme ve budama aparatlı revize edilmiş 3 unimog, farklı güçlerde 15 kanal kazıyıcı yükleyici, 4 ekskavatör, 1 teleskopik yükleyici ve 5 çift kabinli arazi aracı dahil edildi.

Stok ve hazırlık

Kar ve buzlanmayla kesintisiz mücadele kapsamında belirlenen 18 stok noktasında 50 bin ton tuz hazır bekletiliyor. Ayrıca il genelindeki yol ağı için bin 200 personel görevlendirildi.

Eleştirilere yanıt

Büyükakın, belediyenin araç kiraladığı yönündeki eleştirilere de cevap vererek şunları kaydetti: Bize 'Büyükşehir Belediyesi araç almıyor, hep araç kiralıyor' diyenlere buradan duyurulur; güneş balçıkla sıvanmaz. Araçlar burada, Büyükşehir Belediyesinin kendi öz malları, kendi öz kaynaklarımızla aldığımız araçlar. Biz bu kaynakları yine milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

