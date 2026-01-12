Aydos'ta Kar Yoğunlaştı — İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Aydos ve yüksek kesimlerde kar yağışı güçlendi; çevre kısa sürede beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:38
Sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası başta olmak üzere beklenen kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla süren kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturmaya başladı. Özellikle Aydos'ta kar yoğunluğunun arttığı görüldü.

Gün içerisinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini artırması bekleniyor.

Aydos'tan kaydedilen görüntülerde kar yağışının etkili olduğu ve çevrenin kısa sürede beyaza büründüğü gözlemlendi.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ÖZELLİKLE ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDEN AYDOS'TA KAR YOĞUNLUĞUNUN ARTTIĞI GÖRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

