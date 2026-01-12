Aydos'ta Kar Yoğunlaştı — İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

Sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası başta olmak üzere beklenen kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla süren kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturmaya başladı. Özellikle Aydos'ta kar yoğunluğunun arttığı görüldü.

Gün içerisinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini artırması bekleniyor.

Aydos'tan kaydedilen görüntülerde kar yağışının etkili olduğu ve çevrenin kısa sürede beyaza büründüğü gözlemlendi.

