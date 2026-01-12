Çolakbayrakdar: Kocasinan'da kar temizliği 24 saat, 3 vardiyayle sürüyor

Kocasinan ekipleri ilçenin her noktasında aralıksız çalışıyor

Kocasinan Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından ilçenin dört bir yanında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar konuşmasında: "Bugün Kayseri kar ile uyandı ve her taraf bembeyaz oldu. Dört mevsimi ayrı güzel olan şehrimizde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada, hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayıp Kocasinan’ımızın her bir noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam edecekler. Ekiplerimiz, tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizliyor. Ayrıca kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olması için çalışıyor. Kayseri ve Kocasinan sakinlerimizin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için 24 saat esasına göre aralıksız çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

