Çolakbayrakdar: Kocasinan'da kar temizliği 24 saat, 3 vardiyayle sürüyor

Kocasinan Belediyesi, gece başlayan yoğun kar yağışının ardından 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız kar temizliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:14
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da kar temizliği 24 saat, 3 vardiyayle sürüyor

Çolakbayrakdar: Kocasinan'da kar temizliği 24 saat, 3 vardiyayle sürüyor

Kocasinan ekipleri ilçenin her noktasında aralıksız çalışıyor

Kocasinan Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından ilçenin dört bir yanında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar konuşmasında: "Bugün Kayseri kar ile uyandı ve her taraf bembeyaz oldu. Dört mevsimi ayrı güzel olan şehrimizde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada, hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayıp Kocasinan’ımızın her bir noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam edecekler. Ekiplerimiz, tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizliyor. Ayrıca kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olması için çalışıyor. Kayseri ve Kocasinan sakinlerimizin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için 24 saat esasına göre aralıksız çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE SABAHIN ERKEN SAATLERİNE KADAR...

KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE SABAHIN ERKEN SAATLERİNE KADAR ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE SABAHIN ERKEN SAATLERİNE KADAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
2
İzmir Göbekotu keşfi: Umbilicus choripetalus Ödemiş'te bulundu
3
Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Suyu Daha İdareli Kullanmayı Öğrenmemiz Lazım
4
Hikmet Karaca güven tazeledi — Erzurum Esnaf Odası’nda yeniden başkan
5
Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı
6
Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu
7
Bilecik'te Yozgatlılar 'Arabaşı Gecesi'nde Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları