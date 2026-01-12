Yeşilyurt Belediyesi El Sanatları Kursları Kışın Kadınların Tercihi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Merkezlerinde açılan el sanatları kursları, kar yağışının etkisini artırdığı kış günlerinde kadınların en çok tercih ettiği sosyal alanlar arasında ön plana çıkıyor. Soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören kurslar, hem geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını destekliyor.

Kurslarda hangi çalışmalar yapılıyor?

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslarda kadınlar dikiş-nakış, örgü, tel kırma, ahşap boyama, takı tasarımı ve çeşitli el işi dallarında eğitim alıyor. Kursiyerler, ortaya koydukları el emeği göz nuru ürünlerle hem yeteneklerini geliştiriyor hem de bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal ve ekonomik kazanımlar

Kültür ve Sanat Merkezleri, sadece birer eğitim alanı olmaktan çıkarak kadınların sosyalleştiği, yeni arkadaşlıklar edindiği ve keyifli vakit geçirdiği sıcak mekanlara dönüşüyor. Karla kaplı kış günlerinde kurslara katılan kadınlar, üretmenin ve paylaşmanın verdiği huzuru bir arada deneyimliyor. Üretilen el sanatları ürünleri, düzenlenen sergi ve satış organizasyonlarıyla vatandaşların beğenisine sunularak kadın emeği ekonomik değere dönüşüyor.

Başkanın değerlendirmesi

Prof. Dr. İlhan Geçit, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almaları amacıyla el sanatları kurslarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Başkan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif yer almalarını, üretim süreçlerine katılmalarını ve el emeği ürünleriyle aile bütçelerine katkı sunmalarını çok önemsiyoruz. Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız el sanatları kurslarıyla hem geleneksel değerlerimizi yaşatıyor hem de kadınlarımıza sıcak ve keyifli sosyal ortamlar sunuyoruz. Bu kurslarımız artarak devam edecektir diye konuştu.

Kursiyer kadınlar, Yeşilyurt Belediyesinin sunduğu bu imkânlar sayesinde ev ortamından çıkarak kendilerine zaman ayırabildiklerini, yeteneklerini keşfettiklerini ve özgüven kazandıklarını ifade ediyor. Bu sayede kış mevsimi Yeşilyurt'ta hem daha sıcak hem de daha anlamlı geçiyor.

