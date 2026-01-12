Yeşilyurt Belediyesi El Sanatları Kursları: Kışın Kadınların Tercihi

Yeşilyurt Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Merkezlerindeki el sanatları kursları, kış günlerinde kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını artırıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:26
Yeşilyurt Belediyesi El Sanatları Kursları: Kışın Kadınların Tercihi

Yeşilyurt Belediyesi El Sanatları Kursları Kışın Kadınların Tercihi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Merkezlerinde açılan el sanatları kursları, kar yağışının etkisini artırdığı kış günlerinde kadınların en çok tercih ettiği sosyal alanlar arasında ön plana çıkıyor. Soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören kurslar, hem geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını destekliyor.

Kurslarda hangi çalışmalar yapılıyor?

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslarda kadınlar dikiş-nakış, örgü, tel kırma, ahşap boyama, takı tasarımı ve çeşitli el işi dallarında eğitim alıyor. Kursiyerler, ortaya koydukları el emeği göz nuru ürünlerle hem yeteneklerini geliştiriyor hem de bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal ve ekonomik kazanımlar

Kültür ve Sanat Merkezleri, sadece birer eğitim alanı olmaktan çıkarak kadınların sosyalleştiği, yeni arkadaşlıklar edindiği ve keyifli vakit geçirdiği sıcak mekanlara dönüşüyor. Karla kaplı kış günlerinde kurslara katılan kadınlar, üretmenin ve paylaşmanın verdiği huzuru bir arada deneyimliyor. Üretilen el sanatları ürünleri, düzenlenen sergi ve satış organizasyonlarıyla vatandaşların beğenisine sunularak kadın emeği ekonomik değere dönüşüyor.

Başkanın değerlendirmesi

Prof. Dr. İlhan Geçit, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almaları amacıyla el sanatları kurslarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Başkan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif yer almalarını, üretim süreçlerine katılmalarını ve el emeği ürünleriyle aile bütçelerine katkı sunmalarını çok önemsiyoruz. Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız el sanatları kurslarıyla hem geleneksel değerlerimizi yaşatıyor hem de kadınlarımıza sıcak ve keyifli sosyal ortamlar sunuyoruz. Bu kurslarımız artarak devam edecektir diye konuştu.

Kursiyer kadınlar, Yeşilyurt Belediyesinin sunduğu bu imkânlar sayesinde ev ortamından çıkarak kendilerine zaman ayırabildiklerini, yeteneklerini keşfettiklerini ve özgüven kazandıklarını ifade ediyor. Bu sayede kış mevsimi Yeşilyurt'ta hem daha sıcak hem de daha anlamlı geçiyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE AÇILAN EL SANATLARI KURSLARI, KAR...

YEŞİLYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE AÇILAN EL SANATLARI KURSLARI, KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ ARTIRDIĞI KIŞ GÜNLERİNDE KADINLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ SOSYAL ALANLAR ARASINDA YER ALIYOR. SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN İLGİ GÖREN KURSLAR, HEM GELENEKSEL EL SANATLARININ YAŞATILMASINA KATKI SAĞLIYOR HEM DE KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA AKTİF KATILIMINI DESTEKLİYOR.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE AÇILAN EL SANATLARI KURSLARI, KAR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Suyu Daha İdareli Kullanmayı Öğrenmemiz Lazım
2
Hikmet Karaca güven tazeledi — Erzurum Esnaf Odası’nda yeniden başkan
3
Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
4
İzmir Göbekotu keşfi: Umbilicus choripetalus Ödemiş'te bulundu
5
Atatürk Üniversitesi'nde Karla Mücadele 7/24
6
Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı
7
Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları