Yalova'da Kar Yağışı Sürüyor: Yalova-Bursa Yolu ve Köylerde Kar Küreme

Yalova'da Kar Yağışı Sürüyor

Yalova'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Ekipler, yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamasının önlenmesi için aralıksız çalışma yürütüyor.

Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Yalova - Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde trafiğin açık kalması için tuzlama yapıyor ve bıçaklı kar küreme araçlarıyla yol temizliği sağlıyor.

Kar yağışının artmasıyla birlikte özellikle yüksek rakımlı köy yollarında İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkili açıklaması

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini, herhangi bir kapalı köy yolu olmadığını ve yoğun kar yağışının yaşandığı Delmece ile Selimiye'de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

YALOVA’DA KAR YAĞIŞI KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLUYOR. EKİPLER YALOVA-BURSA KARA YOLU VE KÖY YOLLARINDA KAR KÜRÜME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYOR.