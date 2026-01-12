Gördes’te Kar Yağışı: Kışın İlk Karı Etkili Oldu

Manisa’nın Gördes ilçesinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve dağları beyaza bürüdü; çiftçiler ve çocuklar sevindi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:23
Manisa’nın Gördes ilçesinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. Sonbahar dönemini kurak geçiren ilçede yoğun yağışların ardından kışın ilk karı düştü.

Kar yağışıyla birlikte Gördes ilçe merkezi ve dağlar beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı, özellikle çiftçileri mutlu etti.

Çocuklar yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Bölge sakinleri, kar yağışının devam etmesini bekliyor.

