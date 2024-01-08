Aygül Aydın: 11 Ocak 2024'de Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek?

2024 YILININ 11 OCAK’INDA OĞLAK BURCUNDA YAŞANACAK YENİ AY’IN ETKİLERİ

Gerçek ustaların zamanı geldi mi? Evet, öyle diyebiliriz. Kendini usta zannedenlerin ya da çırak olarak başlayıp ustayı geçmeye çalışanların yanlış hamleler yapabileceği bir dönem de olabilir mi? Evet, bu da mümkündür… Asıl mesele, kendinizi nasıl tanımladığınız veya artık yeterli olduğunuzu düşünmenizdir. Hayatta herkes çırak olarak başlar. Hayat böyledir. Önemli olan nereden geldiğinizi hatırlamaktır. Kendi alanınızda, kendinizi tanıyarak hareket edin. Bazı şeyler zaman ister. Bu dünya, sadece hayatta kalmak için değil, mutluluk, huzur ve sağlık için de istek duyulabilecek bir dünya olmalıdır. Bu kadar bireysel hırsların içinde insanların kaybolacağı bir dünyada kendinizi iyi hissetmeniz zor olacaktır. Bu dünyada yaşamı rekabet ve hayatta kalma zorluklarıyla tanımlamak yanlıştır. Hayatınızı yaşamak için daha uyumlu, tatminkar yollar bulmak sizin elinizdedir.

OĞLAK YENİ AYI İLE İLGİLİ EN GÜZEL HİKAYE

Bu Oğlak yeni ayı ile ilgili en güzel hikayeyi şöyle anlatalım: Tarihin en ünlü keman ustası olarak bilinen Fritz Kreisler'e, bir hayranı ona doğru koşarak heyecanla “Sizin gibi güzel çalabilmek için bütün hayatımı verirdim” der. Kreisler hayranına “Ben verdim.” diyerek karşılık verir. İşte her şey bu cevapta saklıdır. Ustalaşmak, sabırla tekrarın sonucunda kazanılır. Bu kural gerçek bir kanundur. Güneş-Merkür-Satürn kova burcunda doğan Kreisler aslında ay düğümlerinin koç-terazi olması ile alanında liderliğini kanıtlamıştır. Yaşama bakış açınızı tamamen değiştirebilecek ve size farklı bir gerçeklik algısı verebilecek şeylerin peşinde olun ve sizi yeni düşünme biçimlerine götürecek alışkanlıklar edinmeyi unutmayın.

11 OCAK YENİ AY'IN BURÇLARA ETKİSİ

Koç burcu; 11 Ocak'taki Oğlak Yeni Ayı, yeni olasılıklar ve başlangıçlar getiriyor. Değişime ve yeniliğe açık olmalı, mevcut durumunuzu geride bırakarak yeni sayfalar açmalısınız. Şu anda önemli bir süreç içindesiniz; daha etkili çalışma ve hayatınızı istediğiniz şekilde düzenleme imkanları var. Bir dönemi sonlandırıyorsunuz. Çalışmalarınızı somut başarılara çevirebilir, yeni bir adım atabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için çevrenizdeki olumsuz etkileri, güç mücadelelerini ve yanlış anlaşılmaları aşmanız önemli. Kendinizi ifade etme ve duruşunuzda yenilik yapma zamanı. Ana ve ek gelir konuları, cesaret ve olanaklarla ilgili durumlar gündeminizde olacak. Hakkınızı savunmak, sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Etkileyici ifadelerle mesajlarınızı daha iyi aktarabilir, profesyonel davranarak fark oluşturabilirsiniz. Parasal haklarınız ve gelir kaynaklarınız önemli hale gelecek. Yeniden başlamak, geçmiş deneyimlerden öğrenmek ve insanlarla uygun mesafeyi korumak ana konunuz olacak.

Boğa burcu; 11 Ocak'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, düşüncelerinizi iş ve gelir alanına yönlendirecek. Kendi becerilerinizi ortaya çıkarmak ve yaşamınıza katkı sağlayacak somut değerler yaratmak önceliğiniz olacak. Alanınızda uzmanlaşmak için çalışmalar yapabilir, cesurca hayat felsefenizi değiştirebilir, sınırlarınızı aşabilirsiniz. Yer değiştirme, seyahat etme veya ekonomik kazanç sağlayacak projeler ilginizi çekebilir. Yeni kişilerle iletişim kurmak, iş ortaklıkları ve duygusal ilişkiler açısından önemli bir süreçtesiniz. Riskleri göz önünde bulundurarak önlem almak, fakat önyargılı olmamak gerekiyor. Sosyal medyada doğru bilgileri seçmek de bu dönemde dikkat edilmesi gereken bir konu.

İkizler burcu; 11 Ocak’taki Oğlak Yeni Ayı ile kendinize olan güveninizi tazeleyecek ve yeni adımlar atabileceksiniz. İş hayatında, ilişkilerde, maddi ve manevi konularda yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu fırsatları iyi değerlendirmek için sağlığınıza ve zamanınıza dikkat etmeli, size verilen tavsiyeleri göz ardı etmemelisiniz. Para kazanma ve hak ettiğiniz şeyleri alma konusunda daha rahat hissedebilirsiniz. Eski işlerinizden olumlu geri bildirimler alabilir, yeni projelerinizle gelirinizi artırabilirsiniz. Paranızı akıllıca yatırımlara yönlendirmeli ve borçlarınızı kontrol altına almalısınız. Profesyonel bir yardım almak da size yarar sağlayabilir.

Yengeç burcu; 11 Ocak’taki Oğlak burcundaki Yeni Ay, Yengeç burçlarına yeni insanlar ve durumlar getirecek, bu konularda seçici olmaları gerekiyor. Geçmiş deneyimlerden ders çıkarmak ve kendilerini ifade etmek daha kolay olacak. Karşılaştıkları zorluklara nasıl başa çıkacaklarını anlamak, insanlar ve ortamlarla ilgili kaygılarını sonlandırmak ve yol belirlemek önemli olacak. Evlilik ve ortaklıklarla ilgili önemli adımlar atılabilir, ciddi kararlar gündeme gelebilir. Anlaşmazlıkları çözme ve ilişkileri düzenleme konusunda mantıklı adımlar atılacak.14 Ocak’ta Merkür’ün Oğlak burcuna geçişiyle, ertelenen veya sonuçlanmayan işler tamamlanabilir. Ekonomik konular, iş girişimleri ve hukuksal mücadelelerde oyunun kurallarına göre hareket etmek önemli.

Aslan burcu; 11 Ocak’taki Yeni Ay, sizleri yeni başlangıç yapma arzusuyla dolduracak. Kontrol dışı durumlar karşısında öfke yerine, bakış açıları ve alışkanlıklarındaki değişiklikle yaklaşmaları gerekecek. Profesyonellik, ciddiyet ve disiplin ön planda olacak. Diş ve kemik sağlıklarına odaklanmaları, beslenme düzenlerini değiştirmeleri ve sporu doğru şekilde yapmaları faydalı olacak.14 Ocak’ta Merkür’ün Oğlak burcuna geçişi, Aslanlar için hedeflerine ulaşmak için daha sağlam bir temel oluşturacak. Yeni yılın ilk günlerinde geçmişi değerlendirerek gelecek planlarını netleştirebilirler. Özellikle mali konularda şanslarının döndüğünü görecekler. Pes etmeme kararlılıkları, onları olumlu gelişmelere taşıyacak.

Başak burcu; 11 Ocak’taki Yeni Ay, hayatınızı değerlendirme ve mutlu olma yollarını bulma fırsatı sunuyor. Cesur olmanız, farklı bakış açılarını benimsemeniz ve kendinizi ifade etmeniz gerekecek. Bu süreç, aşk ve sosyal hayatınızda önemli gelişmelere yol açabilir. Karar verme sürecinde, duygularınızı ve beklentilerinizi objektif bir şekilde değerlendirmeniz önemli. 14 Ocak’ta Merkür’ün Oğlak burcuna geçişiyle, işlerinizi tamamlama ve hayatınıza değer katma konusunda yeni fırsatlar doğacak. Analitik becerilerinizi kullanarak, önemli yatırımlar yapabilir ve gel-gitlerin sona erdiğini görebilirsiniz.

Terazi Burcu, bu hafta dolandırıcılık, kredi kartınızı kaybetme gibi risklere karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Yönetici gezegeniniz Venüs sizlere uzun zamandır yaşadığınız hayal kırıklıklarına karşı umut verici gelişmeleri önünüze sunabilir. Perşembe günü gerçekleşecek Yeni Ay, ev, aile ve yaşam alanınızla ilgili önemli kararları gündeminize getirecek. 11 Ocak’tan itibaren hayatınızda önemli kararlar almanız için uygun bir dönem başlıyor. Bu hafta, gelir ve giderlerinizi dengeli bir şekilde yöneterek ilerleyin. Mali konularda rahat bir dönem geçirebilirsiniz.

Akrep Burcu, bu hafta mali işlerinizde özenli olmanız gerekiyor, çünkü alışveriş ve borçlarla ilgili yanlışlıklara meyilli bir dönemdesiniz. Haftanın sonraki günlerinde, Perşembe günü gerçekleşecek Yeni Ay, iletişim ve yakın çevrenizle ilgili alanlarda yeni gelişmelere işaret ediyor. Aileniz veya yakın arkadaşlarınız hayatlarında önemli değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler sizin de hayatınızı etkileyebilir. Ayrıca, eğer şu anda yalnızsanız, yeni biriyle tanışma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu hafta, özellikle sosyal ilişkilerinizde aktif olmak size yarar getirebilir.

Yay Burcu, haftanın ilk yarısında finansal ve işle ilgili konuları göz ardı etmeniz yararınıza olacaktır. Boşa enerji harcamayın. Özellikle boşa zaman harcayacak insanlardan uzak durun. Ev ve aileyle ilgili meselelerde zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Perşembe günü gerçekleşecek Yeni Ay, maddi konularda yeni fırsatlar getirecek, ancak bu konuda da tedbirli olmanız gerekiyor. Gelir ve gider dengeniz sizi zorlayabilir. İş hayatınızda ise esnek ve vizyoner yaklaşımınız sayesinde güzel kazanımlar sağlayabilirsiniz.

Oğlak Burcu ; özellikle Perşembe günü burcunuzda oluşacak Yeni Ay, iş ve seyahat planlarınızda ani değişikliklere neden olabilir. Bu dönemde hedeflerinize ulaşmak sandığınızdan daha zor olabilir, ancak planlarınızı gerçekleştirmek için iyi bir fırsat olacak. Haftanın sonunda, Pazar günü Merkür’ün Oğlak burcuna girişiyle, sizin için daha olumlu bir dönem başlayacak. 14 Ocak’tan itibaren işlerinizin rayına oturduğunu görmek, size büyük bir başarı hissi verecek.

Kova Burcu ; arkadaş çevrenizle yapacağınız iş veya mali konuşmalarda Vaatkar olmamaya dikkat edin. Ya da bu tür konuşmaları ciddiye almayın, söz vermeyin. Özellikle salı-çarşamba günü yanılmalara açık olabilirsiniz, bu yüzden o günü önemli kararlar için seçmeyin. Perşembe günü gerçekleşecek Yeni Ay, kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmanız ve hayatınızı düzene sokmanız için güzel imkanlar sunabilir. Ailevi konularda şansınız yüksek görünüyor. Sosyal medya kullanımında ise bu dönemde tedbirli olmalısınız; sizinle uğraşacak bir kişi veya bir güç savaşına dair konular ortaya çıkabilir.

Balık Burcu; bu hafta dengeli ve dikkatli olmanın önemi büyük. İş ve özel yaşamınızda yanıltıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz, bu nedenle her adımınızı dikkatlice atın. Perşembe günü gerçekleşecek Yeni Ay, çevrenizle ilgili önemli kararlar vermeniz için uygun bir zaman sağlıyor. Yakın çevrenizdeki kişilerden alacağınız fikirler ve destekler moralinizi artıracak. Hafta sonuna doğru sosyal çevrenizdeki problemler çözülmeye başlıyor. 13 Ocak ve sonrasında mali konulara yoğunlaşmanız gerekecek. Bu dönemde finansal planlarınıza özellikle dikkat edin.