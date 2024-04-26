Azerbaycan mutfağını evinizde yaşatmaya hazır olun! Hem bilindik hem pratik üç bacı dolması

Tek tarifle Azeri mutfağını sofranıza getirebilirsiniz! Meşhur üç bacı dolması tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ BACI DOLMASI TARİFİ

Farklı lezzetler denemeyi seviyorsanız Azeri mutfağının meşhur yemeği üç bacı dolmasına bayılacaksınız! Üç bacı dolması yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Kıymalı harç için; 500 gram orta yağlı kıyma, 2 tane kuru soğan, 2 yemek kaşığı haşlanmış ve kabuğu soyulan nohut ya da 1-2 yemek kaşığı pirinç, 1 tutam reyhan, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, pul biber, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zerdeçal, dolmalık domates içlerinden çıkarılan içler. Sebzeler; 5 tane patlıcan, 5 tane dolmalık biber, 5 tane sert domates. (Sebze büyüklüklerine göre adetler değişebilir.) Sebze içleri için; 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı tuz, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı su. İlk olarak bir tencerenin içine kıyma eklenir ve iyice kavrularak üstüne soğanlar eklenir.





Ağzı kapalı pişirildikten sonra üstüne tuz, karabiber ve pul biber eklenir. Domates içi ya da 1 tane küp küp doğranan domatesler eklenir ve bir süre daha pişirilir. Domates suyunu çektikten sonra tarçın, zerdeçal ve tereyağı eklenir. Eğer yağlı kıyma kullanıyorsanız tereyağı eklemeyin. İsteğe bağlı haşlanmış notu ve ince doğranan bir miktar reyhan eklenir. Pişirme işlemi sonrasında patlıcanların baş kısımları alınarak orta kısımlarına bir çizik atılır ve içine tuz koyularak 15-20 dakika bekletilir. İçindeki acı su çıktıktan sonra az yağda ağzı kapalı şekilde kızartılır. Soğuduktan sonra içindeki çekirdekler çıkarılır. Domatesler de uç kısımlarından kapak şeklinde kesilir ve içi çıkarılır, aynı şey biberler için de yapılır. Hazırlanan sebzelerin içine zerdeçal, karabiber ve tuz sürülerek kıymalı harç eklenir. Bir karnıyarık tenceresine dizebilirsiniz. Üstüne su ve tereyağ eklenerek ilk olarak yüksek ateşte sonra kısık ateşte 20-25 dakika aralığında pişirilir. Daha sonra servis yapabilirsiniz, afiyet olsun!