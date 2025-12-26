DOLAR
Babaeski’de 385 Arı Kovanı Dağıtımı — yüzde 50 Hibeli Destek

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde üreticilere yüzde 50 hibeli 385 arı kovanı dağıtıldı; destek arıcılığın yaygınlaşması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:19
Babaeski’de 385 Arı Kovanı Dağıtımı — yüzde 50 Hibeli Destek

Babaeski’de yüzde 50 hibeli 385 arı kovanı üreticilere dağıtıldı

Dağıtım Detayları

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arıcılıkla uğraşan üreticilere kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Programda yüzde 50 hibeli olarak sağlanan 385 adet arı kovanı, başvuruları kabul edilen üreticilere teslim edildi. Dağıtım Kırklareli İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı.

Yetkililer, sağlanan desteğin arıcılığın yaygınlaştırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üreticiler ise verilen hibeli destekten memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Bu destek programının ilçede bal üretiminin artmasına ve arıcıların ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

