Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başladı

Kürşat Bozkurt, 29 Kasım 2025 tarihli atama ile Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine başladı; Vali Faik Oktay Sözer kendisini kabul etti.