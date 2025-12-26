DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başladı

Kürşat Bozkurt, 29 Kasım 2025 tarihli atama ile Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine başladı; Vali Faik Oktay Sözer kendisini kabul etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:39
Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başladı

Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı

Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine resmi olarak başladı.

Atama kararı

29 Kasım 2025 tarihli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar kapsamında Serkan Bircan görevden alınmıştı.

Göreve başlama ve ilk ziyaret

Yaklaşık 1 aydır yeni atama yapılmayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt getirildi. Bozkurt, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretiyi Vali Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi.

Sözer, İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başlayan Kürşat Bozkurt'u makamında kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

SAĞDAKİ VALİ SOLDAKİ YENİ İL MÜDÜRÜ

SAĞDAKİ VALİ SOLDAKİ YENİ İL MÜDÜRÜ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor
2
Ozan Köyü'nde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' eğitimine yoğun ilgi
3
Kartal'da 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu — Kent Basınının Geleceği
4
AİÇÜ'de Remziye Horuz İçin Mevlid Programı Düzenlendi
5
Şehit Babası Mehmet Üngör’den Vali Hüseyin Aksoy’a Ziyaret
6
Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama
7
Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı