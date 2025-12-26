Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başladı

Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandı
Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine resmi olarak başladı.
Atama kararı
29 Kasım 2025 tarihli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar kapsamında Serkan Bircan görevden alınmıştı.
Göreve başlama ve ilk ziyaret
Yaklaşık 1 aydır yeni atama yapılmayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt getirildi. Bozkurt, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretiyi Vali Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi.
Sözer, İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başlayan Kürşat Bozkurt'u makamında kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
SAĞDAKİ VALİ SOLDAKİ YENİ İL MÜDÜRÜ