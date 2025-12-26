Giresun’da Yaşlılara Akıllı Bileklikle 7/24 Takip Başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusa oranla yaşlı nüfusun en yoğun olduğu iller arasında üçüncü sırada yer alan Giresun’da, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin güvenliğini artırmak amacıyla akıllı bileklik destekli 7/24 takip sistemi hayata geçirildi.

Proje ve tören

Giresun Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen törende proje kapsamında temin edilen 100 akıllı bileklik gönüllülük esasına göre yaşlılara takdim edildi. Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, kurum amirleri, yaşlılar ve yakınları katıldı.

Projeye İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destek verilirken, proje Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneği tarafından hazırlandı. Amaç, yalnız yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve acil durumlara hızlı müdahaleyi sağlamak.

Yaşlı nüfustaki tablo

TÜİK verilerine göre toplam nüfusu 455 bin 922 olan Giresun’da, 65 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık 87 bin olduğu bildirildi. Sinop ve Kastamonu’nun ardından yaşlı nüfus oranı en yüksek üçüncü il konumunda bulunan Giresun’da, yaşlılığa bağlı kayıp vakalarında da artış gözlemleniyor. 2025 yılı içerisinde AFAD’a yapılan 22 kayıp başvurusunun 7’sinin 60 yaş üstü bireylere ait olduğu kaydedildi.

Uygulamanın özellikleri

Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan modelle dağıtılan akıllı bileklikler sayesinde yaşlıların sağlık ve güvenlik durumları tek bir merkezden anlık izlenebilecek. Cihazlar; tansiyon, nabız ve kandaki oksijen seviyesi gibi hayati verileri ölçmenin yanı sıra düşme ve uzun süre hareketsizlik durumlarında otomatik uyarı gönderiyor. Ayrıca cihazlarda gerçek zamanlı GPS konum takibi, güvenli alan dışına çıkıldığında devreye giren jeo-fence alarmı ve acil durum çağrı butonu bulunuyor. Sistemle yaşlı bireylere 7 gün 24 saat kesintisiz müdahale imkânı sağlanması hedefleniyor.

Vali Serdengeçti: "Dijital bir fener gibi"

Törende konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun’un yaşlanan nüfus yapısına dikkat çekerek, "Giresun yaşlanan bir şehir. Gençlerimiz büyükşehirlerde yaşarken, burada genellikle büyüklerimiz hayatını sürdürüyor. Hepimiz birer yaşlı adayıyız. Bu proje, hiç sönmeyen bir fener gibi yaşlılarımız nerede olursa olsun devletin şefkatiyle güvende olacak. Proje kapsamında yalnızca teknolojik takip değil, sosyal destek mekanizmaları da devreye alındı. En az 100 gönüllü kamu personeli, eşleştirildikleri yaşlıları ayda iki kez evlerinde ziyaret edecek, haftada bir kez de telefonla arayarak sosyal destek sağlayacak" dedi.

Vali Serdengeçti, projenin fiziksel güvenlik kadar sosyalleşme açısından da önemine vurgu yaparak, "Giresun Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında yaşlıların evlerinde tutunma barları, kaymaz zemin uygulamaları ve aydınlatma düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca uzmanlar tarafından kişiye özel egzersiz programları hazırlanacak, kültürel geziler, koro dinletileri ve kuşaklar arası etkinlikler düzenlenecek. Proje ile Giresun’da yalnız yaşayan yaşlıların hem fiziksel güvenliğinin sağlanması hem de sosyal hayattan kopmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve protokol üyeleri yaşlılara bilekliklerini dağıttı.

