Badem Sütü: İnek Sütüne Göre Daha Az Kalori, Daha Çok Vitamin

Badem Sütü Nedir?

Badem sütü, badem ve suyun karıştırılması ve süzülmesi ile elde edilen bitkisel bir içecektir. İnek sütüne benzer bir görünümü, lezzeti ve kıvamı vardır. Laktoz içermediği için süte alerjisi olanlar, veganlar veya vejeteryanlar için uygun bir alternatiftir. Ayrıca badem sütü, inek sütüne göre daha az kalori, karbonhidrat ve yağ içerir. Badem sütü, E, D ve A vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi besin öğeleri açısından zengindir. Badem sütü, hem evde kolayca hazırlanabilir, hem de hazır olarak satın alınabilir.

Badem Sütü Nasıl Yapılır?

Badem sütü yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 bardak çiğ badem

5 bardak su

Tatlandırmak için bal, tarçın, vanilya gibi isteğe bağlı malzemeler

Badem sütü yapmak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Bademleri bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bademleri bu şekilde bir gece veya en az 8 saat bekletin. Beklettiğiniz bademleri süzün ve iyice yıkayın. Bademleri blendera koyun ve 1 bardak su ekleyin. Bademleri iyice ezin. Kalan 4 bardak suyu da blendera ekleyin ve karışımı tekrar çekin. Elde ettiğiniz karışımı ince bir süzgeçten veya tülbentten geçirin. Süzgeçten geçen sıvı badem sütünüzdür. Badem sütünü tatlandırmak isterseniz, bal, tarçın, vanilya gibi malzemeleri blenderda karıştırabilirsiniz. Badem sütünü buzdolabında kapalı bir kapta saklayabilirsiniz. Taze olarak 3-4 gün içinde tüketmeniz önerilir.

Badem sütü, sağlıklı ve lezzetli bir içecektir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz badem sütünü, kahvaltıda, tatlılarda, smoothielerde veya çay-kahve gibi içeceklerde kullanabilirsiniz. Badem sütünün faydalarından yararlanmak için, şekersiz ve katkısız olanlarını tercih etmeniz önerilir.