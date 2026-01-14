Bahçesaray'da Hamile Kadın 5.5 Saatlik Çalışmayla Hastaneye Ulaşıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin karlı yolları 5.5 saatte açması sonucu Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:44
Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin karlı yolları 5.5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Müdahale ve yol açma çalışması

Bahçesaray’a bağlı Yaşlıkavak Mahallesi Garip mezrasında gece saatlerinde rahatsızlanan doğum hastası Şükran T. (40) için yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yolların kapalı olması üzerine belediye ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki mezraya ulaşmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleriyle birlikte yürütülen yaklaşık 5.5 saatlik çalışma sonucu, gece saat 02.00 sıralarında hastaya ulaşıldı. İlk müdahalesi evinde yapılan ve doğum hastası olduğu belirlenen kadın, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akşam saat 21.30’da başlayan ve gece saat 02.00’a kadar devam eden zorlu çalışmada mahalle ve mezra yolu da ulaşıma açıldı. Hasta yakınları belediye ve 112 sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Diğer kurtarma çalışmaları

Ekipler ayrıca Başkale ilçesi Özpınar, Güvendik, Kaşkol Böğrüpek grup yolu ile Koçdağı mahalle yollarında tipiden dolayı yolda mahsur kalan araç ve vatandaşlara ulaştı. Muradiye ilçesi Topuzarpa mahallesinde mahsur kalan araçlar ile Tuşba ilçesi Derebey Mahallesi’nde yolda kalan ambulans da kurtarıldı.

