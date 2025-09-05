Bakan Ersoy: Antalya'ya Gelen Ziyaretçi Sayısı 11,7 Milyon — Side'de Gece Müzeciliği ve 'Geleceğe Miras'

Bakan Ersoy Side Antik Kenti'nde: Turizmde Hareketlilik ve Gece Müzeciliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki incelemeleri sırasında turizmdeki canlılığa dikkat çekti. Ersoy, ziyaretçilere yönelik değerlendirmesinde "Bu yıl ağustos sonu itibarıyla Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaşmış durumdadır. Yakın coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen..." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe Miras" çalışmaları ve gece müzeciliği

Ersoy, "Geleceğe Miras: Türk Arkeolojisinin Yeni Yüzyılı" projesi kapsamında Side'de yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve Side Müzesi'ndeki törende gece müzeciliği uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, uygulamayı ülke genelinde 27 müze ve ören yerinde başlattıklarını belirterek, "Antalya'da tarihi dokularına uygun ışıklandırılan Patara, Side ve Aspendos antik kentleri ile Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi artık saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebiliyor. Perge, Phaselis, Olympos, Myra ve Limyra antik kentleri ile Side Arkeoloji Müzesi de yaz sezonu boyunca saat 21.00'e kadar misafirlerini ağırlamaya devam ediyor." dedi.

Ersoy, Side Antik Kenti'nin gece müzeciliği açısından en özel örneklerden biri olduğunu vurgulayarak, muazzam kültür mirasının gece ışıklandırmalarıyla adeta ikinci kez hayat bulduğunu ifade etti. Agora, sütunlu cadde, hamam ve tapınakların gün batımından sonra büyüleyici bir atmosfere büründüğünü, Apollon ve Athena tapınaklarının da gece ışıkları altında yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Gece müzeciliğinin sayılara etkisi

Bakan Ersoy, gece müzeciliğinin bölge ekonomisine katkısına dikkat çekti. Geçen yıl Side'yi gece müzeciliği kapsamında 34 bin kişinin ziyaret ettiğini, Türkiye genelinde ise 484 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Ayrıca Antalya genelinde müze ve ören yeri ziyaretlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 17 artarak 1,3 milyona ulaştığını belirtti.

Ersoy, konuyla ilgili olarak şu vurguyu yaptı: "Gece müzeciliğinin bu artışta büyük bir payı var. Gerek yerli ve yabancı misafirlerimizden gerekse seyahat acenteleri ile tur operatörlerimizden son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gece müzeciliği çalışmalarımız aslen Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı iradesine kültür-turizm sahasında en yüksek desteği sunmak için hayata geçirdiğimiz vizyonun bir parçasıdır. O vizyonun adı ise Geleceğe Miras'tır."

Side'de restorasyon ve yeni açılışlar

Side'de Geleceğe Miras kapsamında yapılan çalışmalara değinen Ersoy, geçen yıl Athena Tapınağı restorasyonunun tamamlandığını, Side Arkeoloji Müzesi'nin modern müzecilik anlayışına göre yenilendiğini, Liman Hamamı düzenlemelerinin yapıldığını ve anıtsal caddelerdeki restorasyonların tamamlandığını söyledi.

Bu yıl ise Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi olarak adlandırılan yeni müze binasının kazı ve basit onarım çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğu, Piskoposluk Mahallesi'nde iki ana sokağın ziyaretçilere açıldığı ve bazilika gibi yapıların araştırma ve ziyarete açılmasının önünün açıldığını bildirdi. Ersoy, tiyatronun restorasyonunun sürdüğünü, eski otogar ve taksi durağı alanının arkeopark haline getirildiğini ve atriumlu yapıların sütunlarının ayağa kaldırılacağını söyledi.

Anıtsal Çeşme'nin doğusunda yürütülen kazılarda mozaik ve fresklerle süslü mekanların gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Ersoy, su kemerlerinin de ortaya çıkarıldığını ve alanı çevreleyen özel bir ziyaretçi yolunun kasım sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Sürdürülebilir destinasyon hedefi

Ersoy, Side'yi sürdürülebilir turizmin örnek destinasyonlarından biri haline getirmek için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ve TGA işbirliğiyle, valilik, yerel yönetimler ve turizm paydaşlarının katkılarıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yapılan çalışmaların Side'nin kültürel mirasını koruyarak ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunduğunu ve bu kazanımların gelecek nesillere aktarılmasının teminat altına alındığını vurguladı.

Antalya markası ve gelecek etkinlikler

Bakan Ersoy, turizmde ürün ve pazar çeşitliliği, ulaşım, altyapı ve tesisleşme alanlarında atılan adımlar sayesinde Antalya'nın "deniz, kum, güneş" odaklı destinasyon olmanın ötesine geçtiğini belirterek, "Neticede bu yıl ağustos sonu itibarıyla Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaşmış durumdadır. Yakın coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen turizmdeki hareketliliğin devam ettiğini, kültür-sanat ve spor etkinliklerinin de etkisiyle sezonun ekim-kasım aylarına kadar uzadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 1–9 Kasım tarihlerinde Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya ayağının üçüncü kez gerçekleştirileceğini belirterek, kültüre ve turizme yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve ekip çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekilerle Side Tapınaklar Alanı'na yürüyerek turistlerle sohbet etti ve Athena Tapınağı önündeki "Geleceğe Miras" gece konseri programına katıldı.