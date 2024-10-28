Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Türkiye Kart Projesi ile alakalı çalışmalar devam ediyor. İlk pilot illerde devreye alınan Türkiye Kart kapsamının genişletildiği ve 18 ilde daha uygulamaya alınacağı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarafından yapılan açıklamada Türkiye Kart Projesi'nin 18 şehirde daha geçerli olacağı duyuruldu. Yeni uygulamanın amacı ile alakalı açıklama yapan Uraloğlu, vatandaşların ulaşımda daha kolaylık sağlaması ve tek bir kart sisteminin uygulanabilmesi amacının güdüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada her il ya da bölgede farklılık göstererek ulaşım kartlarının tek bir kart altında toplanması ve karmaşanın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Türkiye Kart Projesi ile birlikte toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayarak ülke genelinde bir standart oluşturulması sağlanacak.

Proje sayesinde, Edirne'den Kars'a kadar herkesin tek bir kartla ulaşım sağlaması mümkün hale gelecek. Uraloğlu, “Artık her şehrin farklı toplu taşıma kartlarına ihtiyaç duymadan, Türkiye Kart ile seyahat edilecek” dedi.

TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE VAR?

Pilot uygulama olarak başlatılan Türkiye Kart, İstanbul, Kayseri, Konya, Gümüşhane ve Yozgat'ta kullanılmaya başlamıştı. Uraloğlu, yılsonuna kadar Türkiye Kart'ın geçerli olacağı 18 şehrin arasında Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'in de olacağını belirtti. Yaygınlaşacağı iller ile alakalı değerlendirmeden bulunan bakan, “İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban gibi önemli ulaşım hatlarında da Türkiye Kart kullanılacaktır” dedi.

TÜRKİYE KART FİYATI NE KADAR?

Vatandaşlar, PTT iş yerlerinden 'şemasız' Türkiye Kart'ı 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' kartları ise 60 lira karşılığında temin edebilecekler.

ENGELLİLER İÇİN TÜRKİYE KART DÜZENLEMESİ

Türkiye Kart ile alakalı çalışmalar devam ederken, engelli vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş üstü kişiler için de kapsamlı çalışmaların yapılacağı ifade edildi. Konu ile alakalı son gelişmeleri de suna Bakan Uraloğlu “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın ulaşım haklarını gözetiyoruz” dedi.



