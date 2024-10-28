DOLAR
34,28 0%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.023,89 0,13%
BITCOIN
2.365.996,47 -1,81%

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Türkiye Kart Projesi ile alakalı çalışmalar devam ediyor

Yayın Tarihi: 28.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 15:37
Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Türkiye Kart Projesi ile alakalı çalışmalar devam ediyor. İlk pilot illerde devreye alınan Türkiye Kart kapsamının genişletildiği ve 18 ilde daha uygulamaya alınacağı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarafından yapılan açıklamada Türkiye Kart Projesi'nin 18 şehirde daha geçerli olacağı duyuruldu. Yeni uygulamanın amacı ile alakalı açıklama yapan Uraloğlu, vatandaşların ulaşımda daha kolaylık sağlaması ve tek bir kart sisteminin uygulanabilmesi amacının güdüldüğü belirtildi.  

TÜRKİYE KART NEDİR? 

Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada her il ya da bölgede farklılık göstererek ulaşım kartlarının tek bir kart altında toplanması ve karmaşanın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Türkiye Kart Projesi ile birlikte toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayarak ülke genelinde bir standart oluşturulması sağlanacak. 

Proje sayesinde, Edirne'den Kars'a kadar herkesin tek bir kartla ulaşım sağlaması mümkün hale gelecek. Uraloğlu, “Artık her şehrin farklı toplu taşıma kartlarına ihtiyaç duymadan, Türkiye Kart ile seyahat edilecek” dedi. 

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE VAR? 

Pilot uygulama olarak başlatılan Türkiye Kart, İstanbul, Kayseri, Konya, Gümüşhane ve Yozgat'ta kullanılmaya başlamıştı. Uraloğlu, yılsonuna kadar Türkiye Kart'ın geçerli olacağı 18 şehrin arasında Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'in de olacağını belirtti. Yaygınlaşacağı iller ile alakalı değerlendirmeden bulunan bakan,  “İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban gibi önemli ulaşım hatlarında da Türkiye Kart kullanılacaktır” dedi.  

TÜRKİYE KART FİYATI NE KADAR? 

Vatandaşlar, PTT iş yerlerinden 'şemasız' Türkiye Kart'ı 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' kartları ise 60 lira karşılığında temin edebilecekler.  

ENGELLİLER İÇİN TÜRKİYE KART DÜZENLEMESİ 

Türkiye Kart ile alakalı çalışmalar devam ederken, engelli vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş üstü kişiler için de kapsamlı çalışmaların yapılacağı ifade edildi. Konu ile alakalı son gelişmeleri de suna Bakan Uraloğlu “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın ulaşım haklarını gözetiyoruz” dedi.  

 


İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek
2
Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor
3
Yağmurlu havalarda tek başınıza yapabileceğiniz 10 aktivite! Toprak kokusuyla karışıp gününüzü keyiflendirecek
4
2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları
5
Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi
6
Bakıcı Olmak İster misiniz? Aile Bakanlığı, Lise Mezunu Kadın/Erkek 3330 Kişi Alacak! İşte Başvuru Koşulları ve Pozisyonlar
7
Uykusuzluğa Son! Bu Besini Yiyen Mışıl Mışıl Uyuyor: İşte Bebek Gibi Uyumanızı Sağlayacak Mucize

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor