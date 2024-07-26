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Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı basın açıklamasında, en az ortaöğretim mezunu polis ile jandarma alımı için başvuruların başladığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 06:21
Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

Lise ve üzeri eğitime sahip 3 bin 233 polis ile astsubay alımı gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladıkları son dakika basın açıklamasında, polis ve jandarma alımının en az lise mezunları arasından yapılacağı belirtildi. Başvurular devletin kamu ilanları sayfasında yayınlanan personel ilanı ile başlıyor.

Polis Alımı 2024

Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda 2024 lise mezunu polis alımı için başvuruların başladığı belirtildi. Profesyonel polis okullarına kadın ve erkek 2 bin 500 polis memuru alınacak. İç Güvenlik Daire Başkanlığı'na 210 komiser yardımcısı alımı da gerçekleştirilecek.

Bakanlığa dev personel alımı

2 yıl eğitim alan 2.500 aday, 2 yıl sonra EGM'de polis olarak görevine başlayacak.

5 yıl sürecek eğitimden geçecek 210 aday, eğitimin ardından aday, komiser yardımcılığı görevine başlayacak.

Jandarma Alımı 2024

Jandarma Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 200 kişinin subay, 323 kişinin ise astsubay olarak alınacağı belirtildi. Aday, JAMYO'da 2 yıllık eğitimin ardından astsubay olarak göreve başlayacak, JSGF'de 4 yıllık eğitimin ardından aday, Jandarma'da subay olarak görevine başlayacak.

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