Bakanlık resmen açıkladı! Sabah 10.00'da 9077 TL IBAN'a aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli ya da tek seferlik ödenen destekler ila alakalı gelişmeler devam ediyor. Bakanlık bir yandan yeni başvuruları değerlendirirken, diğer taraftan da ay ay hak sahibi olan vatandaşın hesabına destek ödemelerini aktarıyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaş zammına göre zamlanan destek ödemeleri hesaplamaları tamamlanmışken, bugün sabah itibari ile zamlı ödemeler ilk defa hesaplara aktarıldığı belirtilmiş bulunuyor. Hanede kendine bakamayacak derecede yaşlı bulunan ve bakıma muhtaç engellinin bakımını üstlenen dar gelirli bireylerin hak sahibi olduğu Evde Bakım Maaşları da Temmuz zammından nasibini almışken, destekten faydalananlar için son dakika haberler gelmiş bulunuyor.



Ocak ayında yapılan zam akabinde 7608 TL'ye yükselen Evde Bakım Yardımı Temmuz zammı ile 9077 TL'ye yükseldiği hesaplanırken, konu ile alakalı son dakika açıklama Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verilmiş bulunuyor.





TEMMUZ AYINDA BÜYÜK ARTIŞ AÇIKLANDI

Temmuz ayı itibarıyla Evde Bakım Yardımı ödemeleri önemli bir artış gösterdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplamda 4,9 milyar lira destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldiği ifade edildi. Konu ila alakalı olarak açıklamasına devam eden Bakan Göktaş, 555 bin hanenin bu destekten faydalandığı söyledi.

Yaşlı ve engelli vatandaşların aileleriyle birlikte yaşayarak sosyal bütünlüğün korunmasına destek olmayı hedefleyen Evde Bakım Yardımı, hanenin yükünü azalttığı gibi engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.









EVDE BAKIM YARDIMI AĞUSTOS ÖDEMELERİ

Ağustos ayında zamlı olarak hesaplara aktarılacak olan Evde Bakım Yardımı ödemeleri ile alakalı yapılan açıklamada söz konusu desteğin bugün itibari ile hesaplara aktarıldığı ve ay sonuna kadar tüm hak sahiplerine ödemelerin tamamlanacağı belirtildi.



