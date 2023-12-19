Bakanlık yeni personellere kapıları açtı! KPSS'den 60-62-65 puan alanlara iş fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan beklenen bir duyuru geldi!

Yüksek maaşlı sözleşmeli personel alımı için yayımlanan ilan, memur adaylarını heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 6 kişilik kadroyla sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak 4/B statüsünde gerçekleştirilecek.

Programcı ve Çözümleyici kadroları arasında 4'şer kişilik kontenjan bulunmaktadır. Başvuru yapacak adayların genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

Eğitim Şartları Neler?





Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu bulunmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilme gibi genel şartlar aranmaktadır. Ayrıca, adayların herhangi bir suç hükümlülüğü taşımamış olmaları da önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır.

KPSS şartına göre, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSSP3 puan türünde en az 60 puan alınması gerekmektedir. Yaş şartlarına göre, müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak gerekmektedir.

Yabancı Dil Şartı aranmaktadır ve bu şart, son başvuru tarihinde geçerli olan YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olunması gerektiğini belirtmektedir. Bu heyecan verici alım sürecine katılmak isteyen adaylar, belirtilen süre içinde başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru şartlarına uyan adaylar için kapıda yüksek maaşlı bir kariyer fırsatının olduğu açıkça görülmektedir!