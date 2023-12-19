Bakanlık yeni personellere kapıları açtı! KPSS'den 60-62-65 puan alanlara iş fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. 6 KPSS İle Lisans mezunu personel kontenjan dağlımı haberde.

Bakanlık yeni personellere kapıları açtı! KPSS'den 60-62-65 puan alanlara iş fırsatı
Yayın Tarihi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan beklenen bir duyuru geldi! 

Yüksek maaşlı sözleşmeli personel alımı için yayımlanan ilan, memur adaylarını heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 6 kişilik kadroyla sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak 4/B statüsünde gerçekleştirilecek.

Programcı ve Çözümleyici kadroları arasında 4'şer kişilik kontenjan bulunmaktadır. Başvuru yapacak adayların genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

Eğitim Şartları Neler?

Eğitim Şartı Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu bulunmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilme gibi genel şartlar aranmaktadır. Ayrıca, adayların herhangi bir suç hükümlülüğü taşımamış olmaları da önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır.

KPSS şartına göre, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSSP3 puan türünde en az 60 puan alınması gerekmektedir. Yaş şartlarına göre, müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak gerekmektedir.

Yabancı Dil Şartı aranmaktadır ve bu şart, son başvuru tarihinde geçerli olan YDS/e-YDS'den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olunması gerektiğini belirtmektedir. Bu heyecan verici alım sürecine katılmak isteyen adaylar, belirtilen süre içinde başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru şartlarına uyan adaylar için kapıda yüksek maaşlı bir kariyer fırsatının olduğu açıkça görülmektedir!

Öne Çıkanlar
Bankada parası olana gün doğdu! Mevduat faizlerinde görülmemiş oranlar: Paralar kat kat katlanacak Bankada parası olana gün doğdu! Mevduat faizlerinde görülmemiş oranlar: Paralar kat kat katlanacak
Ankara'daki o üniversiteye personel alımı başladı! KPSS puanını getirenlerin bu kadrolarda işi hazır! Ankara'daki o üniversiteye personel alımı başladı! KPSS puanını getirenlerin bu kadrolarda işi hazır!
Oyunseverlere müjde! 2 bin TL'lik oyun 700 TL'ye düştü: Yıl sonu indirimi bayram ettirecek Oyunseverlere müjde! 2 bin TL'lik oyun 700 TL'ye düştü: Yıl sonu indirimi bayram ettirecek
Çok Okunanlar
Çeyiz hazırlığı yapanlar izdiham yaratacak! Tencere tava, tabak çanak dev indirimle satılacak Çeyiz hazırlığı yapanlar izdiham yaratacak! Tencere tava, tabak çanak dev indirimle satılacak Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Ankara'daki o üniversiteye personel alımı başladı! KPSS puanını getirenlerin bu kadrolarda işi hazır! Ankara'daki o üniversiteye personel alımı başladı! KPSS puanını getirenlerin bu kadrolarda işi hazır! Tuvalet kağıdı biten o markete koşuyor! Dev paketinde indirime indirim geldi: Tanesi 5 TL! Tuvalet kağıdı biten o markete koşuyor! Dev paketinde indirime indirim geldi: Tanesi 5 TL! Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor