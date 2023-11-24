Bakanlıklara dev personel alımı başlıyor! Yüksek maaşla çalışmak isteyenler ilanlara bakmadan geçmesin

Bakanlıklara yapılacak personel alımı için tüm şartlar açıkladı. Kamu kurumları ve bakanlık üzerinden yayınlanan ilan üzerine detaylar merak konusu oldu. İşte iş arayışında olanlara yeni alım müjdesi...

Bakanlıklara dev personel alımı başlıyor! Yüksek maaşla çalışmak isteyenler ilanlara bakmadan geçmesin
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Kamuya memur alımları yayınlanırken iş ilanı kısa sürede ilgi odağı oldu. 462 bin kişinin alınacağı duyurulurken hangi kadrolar, başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağı hakkında tüm detaylar yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan alım yapılacak kurumlar haberimizde yer almaktadır.

ALIM YAPACAK KURUMLAR

Amasya Üniversitesi,

Erzurum Teknik Üniversitesi,

Türk-Alman Üniversitesi,

Sağlık Bakanlığı,

Manisa Celal Bayar Üniversitesi,

Balıkesir Üniversitesi,

Kocaeli Üniversitesi,

Devlet Su İşleri,

Milli Eğitim Bakanlığı,

TCDD,

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KADRO AÇIKLARI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

-20 kişiyi gemici,

-20 kişiyi yağcı,

-5 kişi gözcü,

-4 kişiyi büro personeli,

-3 kişiyi elektrik zabiti,

-5 kişiyi teknikeri

-8 kişiyi ikinci kaptan,

-4 kişiyi ikinci mühendis,

-18 kişiyi deniz trafik operatörü,

-6 kişiyi mühendis,

-2 kişiyi avukat

TCDD personel alımı ise 5 farklı şehirde gerçekleşirken 18 kamu işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Engelli ve TMY kapsamında yapılacak olan başvurular için resmi internet sayfası üzerinden bilgi verildi.

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BAŞVURU KOŞULLARI

TV vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin olmaması

Güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturmasında olumlu sonuç almak

Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması.

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