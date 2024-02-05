Bal kabağını soymak meğer bu kadar basitmiş! Dakikalar içinde hop diye bitecek

Bal kabağının saymakla bitmeyen yararları yer alırken fazlasıyal zengin bir besindir. Potasyum, magnezyum, demir ve çinko gibi mineralleri içerir ve böylece vücut için oldukça faydalıdır. Ayrıca düşük kalorili olmasıyla da diyet yapanlar için tercih edilen bir sebzedir. Tüm bu faydalarıyla beraber bal kabağı, sağlıklı bir yaşam için düzenli tüketilmesi öneriliyor.





BAL KABAĞI SOYMA

Bal kabağını soyarken dikkat edilmesi gereken püf noktalar yer alırken işte bu tüyolar adeta hayat kurtarıyor.

-Bal kabaığını 1 dakika süreyle mikrodalga ya da fırında ısıtılır. Isı deliklerden içeri girerken kabuğun yumuşamasıyla beraber rahat soyulur.

-Bal kabağı seçerken turuncu renk olmasına özen gösterin.

-Bal kabağını seçerken yüzeyinin mat, sert ve gergin olmasına, lekenin bulunmaması gerektiğine bakın.

-Bal kabağı temizlerken kabuklarından çok fazla kesmeyin çünkü vitamini almış olursunuz.



