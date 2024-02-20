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Balık ayıklamakla saatlerce uğraşmayın! En temiz ve zahmetsiz hamsi ayıklamanın formülü burada

En kolay balık ayıklama yöntemi bu haberde! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 18:27
Balık ayıklamakla saatlerce uğraşmayın! En temiz ve zahmetsiz hamsi ayıklamanın formülü burada

Balıklarınızı en kolay şekilde temizlemek istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka uygulayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN KOLAY BALIK TEMİZLEME YÖNTEMİ

Eğer balıklarınızı kolay ve temiz şekilde ayıklamak istiyorsanız basit bazı adımlara dikkat etmeniz gerekiyor. İlk olarak balıkların taze olması gerekiyor. Temizlik için taze ve diri hamsi seçilmesi gerekir. Hamsiler ayıklanırken keskin ve ince bir bıçak kullanabilirsiniz. Bıçağın sivri ucuyla hamsi karnına rahat şekilde girebilirsiniz. 

en kolay hamsi temizleme yöntemi

Hamsi ayıklarken karın kısmını keserek iç organlarını çıkarmanız gerekir. Hamsinin kafasını çıkarırken gövdesini hafifçe sıkabilir ve kafasını çekebilirsiniz. Hamsilerin pullarını temizleyebilmek için ince bir fırçayla suya daldırabilir ve pullarını hafif şekilde temizleyebilirsiniz. Hamsilerinizi temizledikten sonra bol suyla yıkamanız ve kalan organlarını iyice temizlemeniz gerekir. 

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