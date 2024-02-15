Balık burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Balık Burcu 19-25 Şubat haftalık burç yorumu

Duygu Demir: Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, bu hafta sizin için çok özel bir hafta. Çünkü doğum günü sezonunuz başlıyor. Güneş, cuma günü burcunuza giriyor ve Merkür de peşinden geliyor. Bu sayede, yaşadığınız zorlukları geride bırakıp, kendinizi mutlu edecek şeylere yöneleceksiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilecek, ışığınızı ve enerjinizi daha çok yansıtabileceksiniz. Kendinize güveniniz artacak ve keyfiniz yerine gelecek.

Balık burcu finansal durumu

Venüs ve Mars, hala 12. evinizde konumlanmış durumda. Bu nedenle, finansal konularda tam anlamıyla rahatlayamayabilirsiniz. Bu hafta, gizli işler, sağlık sorunları veya psikolojik kaygılar sizi zorlayabilir. İlişkilerinizde de bazı sırlarınız veya gizli kalmış meseleleriniz olabilir. Bu durumlar, ufak tefek krizlere yol açabilir. Ama siz, kim olduğunuzu ve ne istediğinizi biliyorsunuz. Önünüzdeki fırsatları değerlendirmek için hazırsınız. Cuma gününden itibaren, aldığınız kararlar ve yaptığınız konuşmalar, sizi finansal anlamda güçlendirecek. Para konusunda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Belki büyük bir para kazanmayacaksınız, ama emeğinizin karşılığını alacaksınız. Değerinizi bilen ve talep eden biri olacaksınız. Nisan ayında, tutulma ile birlikte, finansal konularda daha net sonuçlar alacaksınız. Bu arada, görsel olarak da kendinizi geliştirecek imkanlar bulacaksınız.

Balık burcu ilişkileri

24 Şubat Cumartesi günü, saat 15:30'da, karşıt burcunuz Başak'ta bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay, ilişkilerinizi ön plana çıkaracak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri, partnerinizle veya sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak, ortak planlar yapmak, geleceğinizi konuşmak isteyeceksiniz. Karşı taraf, biraz karamsar veya endişeli olabilir. Sizin ona destek olmanız ve çözüm önermeniz gerekebilir. Çünkü Merkür, sizin burcunuzda ve ilişkilerinize etki ediyor. Sizinle ilişki kurmak, size danışmak, size sorunlarını anlatmak isteyebilir. Siz de bunları görüp, duyup, yaşayıp, konuşacaksınız. Son sözü siz söyleyeceksiniz. Belki bazı kurallar belirlemek isteyeceksiniz, ama bunu akışına bırakarak yapacaksınız. Zorlamadan, doğal olarak ilerleyeceksiniz. Bu hafta, eleştirilere de maruz kalabilirsiniz. Ama siz, ışığınızı ve kararlılığınızı kaybetmeyeceksiniz. Bu hafta, karanlıktan çıkıp, aydınlığa kavuşacağınız bir hafta olacak. Herkese iyi haftalar dilerim.