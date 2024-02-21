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Balık burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta sizin için çok önemli. Hayatınızda ciddi kararlar almanız gerekebilir. İlişkiler ve sosyalleşme konusunda arkanızda dönen işlerle yüzleşmeniz gerekebilir. Akışa bırakın, kendinizi tanıyın ve yeni ay ile yeni başlangıçlar yapın.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:31
Balık burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Balık ve Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Bu hafta sizin için çok önemli bir hafta olacak. Çünkü Güneş, Merkür ve Satürn sizin burcunuzda. Bu da şu anlama geliyor: 2023 Mart’ından bu yana hayatınızda verdiğiniz kararları, duygusal yaşamınızı, ilişkilerinizi ve kendinizi yeniden değerlendirme sürecindesiniz. Ve bu süreçte, gerektiğinde müdahale edebilecek veya revize edebilecek enerjiye ve güce sahipsiniz. Biraz ciddi kararlar vermeniz gerekebilir, sıkışmış veya kaygılı hissedebilirsiniz. Bazı kararları zamanla almanız veya kendi kurallarınızı ve sisteminizi oluşturmanız gerekebilir. Bu süreci ciddiye alın, çünkü önünüzdeki iki yılı şekillendiriyorsunuz. Duygusal yaşamınızda da önemli kararlar almanız gerekebilir. Bu yüzden bu hafta çok önemli. Ama endişelenmeyin, sadece yaşadıklarınızı kaygıyla değil, umutla karşılayın. Yeni bir başlangıç yapmak yerine, sağlam ve kalıcı olanı bulmaya çalışın. Kendi fikrinizi belirleyin ve ifade edin. Sonra zaten yeni ay ile birlikte yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 

Venüs ve Mars 12. Evinizde

Bir diğer konu da Venüs ve Mars’ın 12. evinizde olması. Bu da ilişkiler ve sosyalleşme konusunda arkanızda dönen işlerle yüzleşmeniz gerektiği anlamına geliyor. Bu evrede Venüs para ve ilişkileri, Mars ise eylem ve krizleri temsil ediyor. 12. ev ise gizli, engelli ve aksilikli durumları anlatıyor. Özellikle pazartesi günü Mars ve Jüpiter arasındaki kare açı, yakınlarınızla veya parayla ilgili sorunlar veya tartışmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Cuma günü de ayın etkisiyle, hayalleriniz, yurt dışı veya ticaret işlerinizde takıntılı, krizli veya zorlu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Venüs ve Uranüs arasındaki kare açı da, ani fikir değişiklikleri, para harcamaları, ulaşamadığınız birine duyduğunuz ilgi, ilişkilerde beklenmedik olaylar gibi durumlar yaşamanıza neden olabilir. Belki de yakın bir kadın arkadaşınızla ilgili pürüzler veya krizler yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda akışa bırakmak, olan biteni gözlemlemek daha akıllıca olacaktır. Kendinizi tanıyın, ne istediğinizi ve nasıl bir ilişki istediğinizi düşünün. Bunlarla ilgili kararlarınızı alın ve yeni ay ile birlikte başlangıçlar yapın. Sevgili balık burçları, bu hafta başlangıç yapmak yerine, elimizdekini akışına bırakmak, devam ettirmek daha akıllıca olacaktır. Çıkabilecek krizleri de daha esnek bir bakış açısıyla ele almak daha akıllıca olacaktır.

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