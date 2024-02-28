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Balık burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta, balıkların hayal gücü, sezgileri ve yaratıcılığı yüksek olacak, ancak ciddi kararlar almak için uygun bir zaman olmayacak. 10 Mart’ta yeni ay ve Merkür’ün burç değiştirmesiyle birlikte, balıklar daha somut, hızlı ve finansal konulara odaklanacaklar. Bu hafta, akışta kalmak ve tutulma dönemine hazırlanmak önemli.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 17:22
Balık burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Sevgili Balıklar ve Yükselen Balıklar

Duygu Demir: Sevgili Balıklar, bu hafta sizden bahsediyoruz. Güneşimiz, Merkürüm, Satürn, Neptün hepsi balık burcunda. Geçen hafta da sizin haftanızdı Güneş ve Merkür Satürndeydi. Kendinizi ve hayatınızı düşünüyorsunuz ama daha ciddiye alarak bir şeyleri kurallar, kısıtlar, şöyle yapayım, böyle ilerleye diye bir rotadan bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. Bundan sonra bu haftanın enerjisi Güneş ve Merkür, Neptün'e geçiyor. Hayal kırıklığı, hayaller kurma, belirsizlik, karmaşaya düşme, akışına bırakma, sezgilerimiz güçlü olması belki birazcık Paranoya yapma gibi böyle iki ucu, hem güzelliği hem de karmaşası olan bir hafta enerjisinde olacağız.

Haftanın Sonu

Sezgilerinize güvenin, yaratıcılıkla, sanatla, ilhamla, müzikle, dansla daha iç içe olun. Belki güzellik, makyaj, Kozmetik falan bunlar daha çok ilginizi çekebilir. Ancak ciddi kararlar almak, bir Rota çizmek, belki bazı konularda el sıkışmak için çok doğru bir hafta değil. Biraz belirsizlik ve karmaşa ve kaygan zemin enerjisi var. Yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir işe başlamak gibi konularda biraz karmaşaya düşebilirsiniz. Pazar gününe kadar en azından bekleyin, 7'si ile 10'u arasını lütfen. Daha sakin geçirmek gerekiyor haftanın genelini, özellikle yine diyeyim 7'si ile 10'unu arasında. 10 Mart pazar günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Kendinizle ilgili odağınzdan çıkıp finansal kazançlarım, param, yatırımımı nasıl daha büyütebilirim, Ne yapayım, ne edeyim gibi konularla ilgilenmeye başlayacaksınız. Biraz hayallerden çıkıp daha rasyonel, hızlı, somut, çabuk sonuçlar üreten fikirlere ve bakış açısına dönmeye başlayacaksınız.

Önemli Bir Dönem

Bu geçişin hemen akabinde,10 Mart pazar günü öğlen saat 12'de burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. O karmaşadan çıktıktan sonra bir tık daha net bir zihinle kendiniz, hayatınız, ilişkilerinizle ilgili daha sağlam kararlar ve Rota kararlar alıp Rota çizme imkanınız olacak. Belli başlı konularda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Lütfen en azından Pazar gününü şöyle bir sakince geçirip Ondan sonra rotaya Yola çıkmanızı tavsiye ederim. Sonra zaten artık yavaştan tutulma sezonuna geliyoruz. 10 Mart'tan sonra tutulma dönemine doğru geçeceğiz. Finansal konularla ilgili daha büyük, daha Radikal adımlar atmaya başlayacaksınız artık. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte tutulma süreçlerini konuşacağız. Çok önemli bir dönem geliyor, yılın ilk tutulmaları geliyor. Büyük değişimler, Ani kararlar, hız, hızlıca yeni rotalara geçmeler başlıyor. Daha iyi, daha dinamik, daha özgür hissetmek isteyeceğiz. O yüzden bu haftanın biraz daha belirsizliğine tahammül etmenizi, akışta kalmanızı ve herhangi bir konuda büyük karar almadan haftayı geçirmenizi, sezgilerinize güvenmenizi tavsiye ediyorum.

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