Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Soğukta Vatandaşa Sahip Çıkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi soğuk hava koşullarında sahada

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla girilirken etkisini sürdüren soğuk hava şartlarında vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yılın ilk günlerinde de teyakkuzda olan ekipler, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için sahada yoğun çalışma yürütüyor.

Saha çalışmaları ve öncelikler

Başkan Ahmet Akın’ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların korunmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda gece ve gündüz saha denetimleri artırılarak risk altındaki vatandaşlar tespit ediliyor.

Ekipler, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine barınma, ısınma ve temel ihtiyaç desteği sağlayarak öncelikli hedeflerinin vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguluyor.

Yardım için başvuru

Soğuk hava koşullarında yardıma ihtiyaç duyulduğu düşünülen durumlarda vatandaşlar, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi Hattını arayarak Büyükşehir Belediyesi’ne bildirimde bulunabiliyor. Yapılan bildirimler üzerine ekipler, yardıma ihtiyacı olanlara anında ulaşmak üzere harekete geçiyor.

