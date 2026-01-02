Battalgazi'de Tüm Mahallelerin Yolları Ulaşıma Açıldı

Battalgazi Belediyesi Karla Mücadelede Başarılı: Tüm Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde ulaşımın aksamaması için hızlı ve planlı bir çalışma yürüttü. Kırsal ve merkez mahallelerde yürütülen karla mücadele faaliyetleri aralıksız devam ederken, ekipler özellikle zorlanan noktalarda müdahaleyi önceliklendirdi.

Kapalı köy yolu kalmadı

Yağış öncesinde teyakkuz halinde olan ekipler, sahada yürütülen çalışmalar sonucunda 40 kırsal mahallenin yollarını ulaşıma açtı. Kar kalınlığının zaman zaman yarım metreyi bulduğu bölgelerde kar tünelleri açan ekipler, mahalle yollarında trafiğin güvenli şekilde yeniden sağlanmasını temin etti.

112 çağrısına anında müdahale

112 sağlık ekiplerinin yardım çağrısı üzerine ekipler, gece saatlerinde Hisartepe Mahallesi’nde bir hastaya ulaşılması için yolları ivedilikle açtı. Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri hastaya ulaşarak gerekli müdahaleyi yapıp hastaneye sevkini sağladı.

Ekip ve araç sayıları

İlçedeki 104 mahallede yoğun mesai yapan ekipler, kırsal bölgelerdeki tüm yolları ulaşıma açtı ve yollarda tuzlama yaparak don olaylarına karşı önlem aldı. Çalışmalarda 20 gece ve 20 gündüz ekibi olmak üzere toplam 100 personel görev aldı; saha çalışmalarında 45 iş makinesi ile tuzlama araçları kullanıldı.

Battalgazi Belediyesi yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının koordineli şekilde sürdüğünü ve vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamak için teyakkuz halinde olunmaya devam edildiğini bildirdi.

