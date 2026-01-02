DOLAR
43,03 -0,19%
EURO
50,45 0,29%
ALTIN
5.979,1 -0,23%
BITCOIN
3.874.545,38 -2,01%

Battalgazi'de Tüm Mahallelerin Yolları Ulaşıma Açıldı

Battalgazi Belediyesi, yoğun kar sonrası 40 kırsal mahalle dahil ilçedeki yolları ulaşıma açtı; 100 personel ve 45 iş makinesiyle karla mücadele sürdü.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:55
Battalgazi'de Tüm Mahallelerin Yolları Ulaşıma Açıldı

Battalgazi Belediyesi Karla Mücadelede Başarılı: Tüm Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde ulaşımın aksamaması için hızlı ve planlı bir çalışma yürüttü. Kırsal ve merkez mahallelerde yürütülen karla mücadele faaliyetleri aralıksız devam ederken, ekipler özellikle zorlanan noktalarda müdahaleyi önceliklendirdi.

Kapalı köy yolu kalmadı

Yağış öncesinde teyakkuz halinde olan ekipler, sahada yürütülen çalışmalar sonucunda 40 kırsal mahallenin yollarını ulaşıma açtı. Kar kalınlığının zaman zaman yarım metreyi bulduğu bölgelerde kar tünelleri açan ekipler, mahalle yollarında trafiğin güvenli şekilde yeniden sağlanmasını temin etti.

112 çağrısına anında müdahale

112 sağlık ekiplerinin yardım çağrısı üzerine ekipler, gece saatlerinde Hisartepe Mahallesi’nde bir hastaya ulaşılması için yolları ivedilikle açtı. Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri hastaya ulaşarak gerekli müdahaleyi yapıp hastaneye sevkini sağladı.

Ekip ve araç sayıları

İlçedeki 104 mahallede yoğun mesai yapan ekipler, kırsal bölgelerdeki tüm yolları ulaşıma açtı ve yollarda tuzlama yaparak don olaylarına karşı önlem aldı. Çalışmalarda 20 gece ve 20 gündüz ekibi olmak üzere toplam 100 personel görev aldı; saha çalışmalarında 45 iş makinesi ile tuzlama araçları kullanıldı.

Battalgazi Belediyesi yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının koordineli şekilde sürdüğünü ve vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamak için teyakkuz halinde olunmaya devam edildiğini bildirdi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI İLÇE GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN TEYAKKUZA...

BATTALGAZİ BELEDİYESİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI İLÇE GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN TEYAKKUZA GEÇTİ. KIRSAL VE MERKEZ MAHALLELERDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜRKEN, EKİPLER 40 KIRSAL MAHALLENİN YOLUNU ULAŞIMA AÇTI.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI İLÇE GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN TEYAKKUZA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 14 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
2
Amasya Merzifon'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
3
Ankara'da Buz Gibi Gün: Termometreler -18'e Düştü
4
Siirt'te Karla Mücadele Hayat Kurtardı: Ambulanslar Zamanında Ulaştı
5
Hakkari-Van Karayolu Çığ Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı
6
Şırnak'ta 7 Yılın En Yoğun Karı: Kurumlar Sahada Gücünü Gösterdi
7
Çorum'da Kartpostallık Kar Manzarası: Millet Bahçesi Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları