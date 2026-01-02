DOLAR
Malatya'da 117 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Malatya Büyükşehir ekipleri 7/24 çalışarak 10 ilçede toplam 117 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:38
Büyükşehir ekipleri karla mücadeleyi 7/24 sürdürdü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının günlük hayatı aksatmaması için karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Merkez ilçelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aksatmadan yürüten ekipler, kırsal mahallelerde ise yoğun yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla; Akçadağ’da 17, Arapgir’de 6, Arguvan’da 16, Darende’de 21, Hekimhan’da 15, Kale’de 2, Kuluncak’ta 14, Pütürge’de 9, Yazıhan’da 10 ve Battalgazi’de 7 mahalle yolu olmak üzere toplam 117 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Belediye yetkilileri, çalışmalara kararlılıkla devam edildiğini ve vatandaşların ulaşım güvenliğinin öncelikleri olduğunu bildirdi.

