Şırnak'ta 7 Yılın En Yoğun Karı: Kurumlar Sahada Gücünü Gösterdi

Şırnak’ta 5 gün boyunca etkili olan ve son 7 yılın en yoğun kar yağışı olarak kayıtlara geçen hava koşulları, devlet kurumlarının sahadaki koordineli çalışması sayesinde krize dönüşmeden yönetildi.

Başkan Yarka: Kar bir berekettir, mücadele ikinci aşamaya geçti

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, saha incelemelerinde yaptığı açıklamada, kar yağışının saat 12.00 itibarıyla etkisini yitirdiğini ve bunun kent için bir bereket olduğunu vurguladı. Yarka, "Bugün 5 gündür Şırnak’ta yağan bereketin saat 12 itibari ile sonlandığını görüyoruz. Bizde kar yağışı bağladığı zamandan bu saate kadar, Şırnak Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Emniyet Müdürlüğümüzün personellerinin çalışmaları ile Şırnak’ta ana arterlerde çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Son 7 yılın en yoğun yağan kar yağışıydı. Millette bu durumdan çok memnun. Çünkü uzun süredir böyle bir yağış almadık ve bunu bir bereket olarak da görüyoruz. Yazın inşallah su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Geçen sene de fazla çekmedik ama bu sıkıntı çekmeyeceğimizin bir göstergesidir" dedi.

Yarka, merkezde bazı bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1,5-2 metreyi bulduğunu belirterek, karla mücadelenin artık ikinci aşamaya geçtiğini söyledi: "Şırnak merkezinde bazı lokasyonlarda 30 santim, 1 metre üst noktalarda 1,5-2 metreye kadar kar yağışı oldu. Artık kaldırımları, sağda-solda park eden araçları sayın müdürümüz ile beraber gelip bir değerlendirelim. İnşallah sayın müdürümüzün de desteği ile burada park eden araçlar kaldırıldığı zaman bizler de yolları çok daha iyi çalışıp yollarımızı daha genişletebileceğiz. Yığın hale gelmiş karları temizleyeceğiz."

Emniyet Müdürü Sazak: 24 saat esasına göre sahadayız

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak’ın beyaz örtü altında dahi huzur ve güveninden ödün vermediğini belirterek, emniyet güçlerinin 24 saat esasına göre sahada olduğunu aktardı. Sazak, "Şehri Nuh beyaza büründü. Biz bu beyazın içerisinde Şehri Nuhlularımızın hem huzurunu sağlamaya çalıştık, hem de daha mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık. Çocuklarımız eğlendiler, çok mutlu oldular. Bizde 24 saat esasına göre merkezden Beytüşşebap’a, Beytüşşebap’tan Silopi’ye, Habur’a, Nusaybin yolundan Cizre’ye her tarafta ekiplerimiz halen çalışmalarına devam ediyor. Görünürlüğümüz devam ediyor. İnşallah tedbirlerimizi belediyemiz ile İl Özel İdaremizle, sayın valimizin liderliğinde devam ettireceğiz. Halkımız rahat olsun. Biz sokaktayız, onların yanındayız. Her zaman olduğu gibi, her konuda halkımızın yanındayız. Bu gün karla mücadele, yarın suçla mücadele, öbür gün halkımıza destek, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri. Her zaman onların yanında olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sazak ayrıca kapalı yol haritasına dikkat çekerek, "Biliyorsunuz kapalı yolların haritası var. Bu kapalı yol haritasında Şırnak hiçbir zaman kırmızı olmadı. Çok ilimize kar yağdı, ama Şırnak’ta şehirler arası yolları, ipek yolunun biz trafiğe kapatmadık. Sayın Valimizin bize talimatı, trafik akacak" ifadelerini kullandı.

