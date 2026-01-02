Artvin'de çığ aramalarına gece ve tipi nedeniyle ara verildi

Arama çalışmalarında son durum

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde, Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen çığda 3 çoban mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Çalışmalar sırasında daha önce Suat Temel'in cansız bedenine önceki gün akşam saatlerinde ulaşılmış, dün ise çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ekipler, yoğun tipi ve gece koşulları nedeniyle arama ve kurtarma faaliyetlerine üçüncü gününde de ara verdi. Yetkililer, çalışmaların yarın sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağını bildirdi.

ARTVİN’DE ÇIĞ ALTINDA KALAN ÇOBANI ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARININ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE BİR BULGUYA RASTLANMADI. ÇALIŞMALARA YOĞUN TİPİ VE GECE KOŞULLARI NEDENİYLE ARA VERİLDİ.