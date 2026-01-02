DOLAR
Artvin'de Çığ Aramalarına Gece ve Tipi Nedeniyle Ara Verildi

Artvin'de çığ altında kalan çoban için 3. gün arama çalışmaları olumsuz hava ve gece koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:03
Artvin'de çığ aramalarına gece ve tipi nedeniyle ara verildi

Arama çalışmalarında son durum

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde, Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen çığda 3 çoban mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Çalışmalar sırasında daha önce Suat Temel'in cansız bedenine önceki gün akşam saatlerinde ulaşılmış, dün ise çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ekipler, yoğun tipi ve gece koşulları nedeniyle arama ve kurtarma faaliyetlerine üçüncü gününde de ara verdi. Yetkililer, çalışmaların yarın sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

