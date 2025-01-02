Balıkesir'in Ulus Dağı Karla Kaplandı: Dronda Görüntü Geliyor

Balıkesir'in Ulus Dağı Karla Kaplandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışının ardından Ulus Dağı, beyaz örtüyle kaplandı. Yüksekliği 1764 metre olan bu dağ, çam ve meşe ağaçlarıyla dolu muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor.

Kar Kalınlığı 50 Santimetreyi Aştı

Ulus Dağı'nı ziyaret eden bazı vatandaşlar, kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğini belirtti. Karla kaplı alan, bölgedeki doğal güzellikleri ortaya çıkararak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dronla Görüntüleme

Ulus Dağı'ndaki bu beyaz örtü, dronla görüntülenerek gözler önüne serildi. Endemik bitki çeşitliliği ile zengin olan bu doğal güzellik, kış mevsiminde de ayrı bir güzellik sunuyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ulus Dağı, havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ulus Dağı, havadan görüntülendi.