Haberler

Yaşam

Balıkesir, İstanbul, Sakarya, Çanakkale ve o illerde çok etkili olacak! Saniye saniye daha kötüye gidecek

Balıkesir, İstanbul, Sakarya, Çanakkale ve o illerde çok etkili olacak! Saniye saniye daha kötüye gidecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme üzerine Balıkesir'de kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat çekerek 10 ilçe için şiddetli uyarılar yapıldı.