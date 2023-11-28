Balıkesir, İstanbul, Sakarya, Çanakkale ve o illerde çok etkili olacak! Saniye saniye daha kötüye gidecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme üzerine Balıkesir'de kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat çekerek 10 ilçe için şiddetli uyarılar yapıldı.

Balıkesir, İstanbul, Sakarya, Çanakkale ve o illerde çok etkili olacak! Saniye saniye daha kötüye gidecek
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Balıkesir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına üzerine dikkat çekerken merkez ilçeleri ve 10 ilçede yaşanacak hava şartlarındaki olumsuzluklara karşı uyarılar geldi. Salı öğle saatleriyle beraber güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esintiler etkisi altına alınacak.

Balıkesir şiddetli sağanak yağış

Balıkesir'de yaşanacak gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekerken kıyı Ege'de ise akşam saatleriyle beraber sağanak yağışlar Perşembe gününe kadar devam edeceği bilgisi verildi. Yerel olarak kuvvetli esintiler için muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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