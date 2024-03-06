Evdeki bayat ekmekleri böyle değerlendirin! Bayat ekmek böreği parmakları yedirecek

Bayat ekmeklerle hem çöpü önleyebilir hem de nefis yemekler yapabilirsiniz. Bayat ekmek, sadece atılacak bir şey değil, aynı zamanda birçok yaratıcı tarifin malzemesi olabilir. Bayat ekmekleriniz varsa, onları nasıl kullanabileceğinize dair size birkaç önerimiz var…





Bayat ekmekleri küçük parçalara ayırarak ya da mutfak robotunda çekerek galeta unu yapabilirsiniz. Bu galeta unuyla tavuk veya balık gibi etlerinizi pane edebilir ve kızgın yağda kızartabilirsiniz.

Bayat ekmekleri ufak ufak keserek sebze veya et içeren gratenin üzerine yayabilirsiniz. Fırında pişirerek çıtır çıtır bir tabaka oluşturabilirsiniz.

Bayat ekmekleri küçük küçük keserek domates, salatalık, soğan ve taze otlar ekleyerek panzanella salatası hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağı ve sirke ile tatlandırabileceğiniz bu salata, yaz günlerinde mükemmel bir alternatiftir.

Bayat ekmeklerden tatlı yapın: Bayat ekmekleri küçük parçalara bölüp tarçın ve şeker ilave ederek fırında çıtır çıtır yapın. Bu şekilde nefis bir ekmek tatlısı hazırlayabilirsiniz. Servis ederken üzerine vanilyalı dondurma koyarak daha da lezzetlendirin.

Bayat ekmeklerle çorba yapın: Bayat ekmekleri minik minik kesip çorbalarınızın içine atın. Bu sayede çorbalarınız daha lezzetli ve doyurucu olacaktır. Ezogelin çorbası ya da domates çorbası gibi çorbalarla çok iyi gider.





BAYAT EKMEKLERDEN BÖREK TARİFİ

Bayat ekmekleri değerlendirmenin lezzetli bir yolu olan börek tarifi, lezzet.com.tr’de yayınlandı. İşte o nefis tarif:

Malzemeler;



Börek yapmak için bayat ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Lezzet.com.tr’de paylaşılan tarifte şu malzemeler kullanılıyor:

2 bayat ekmek

1 su bardağı lor peyniri

1 su bardağı süzme beyaz peynir

1 su bardağı mozzarella peyniri veya kaşar peyniri rendesi

Karabiber

Pul biber

Yarım demet maydanoz

Böreğin sosunu hazırlamak için şu malzemeleri kullanın:

2 su bardağı süt

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 yumurta

Karbonatın bir tutamı

Hazırlanışı;

Bir kapta peynirleri, baharatı ve maydanozu iyice karıştırın. Ekmekleri küçük küçük kesip fırın kabının yarısını kaplayacak şekilde dizin. Peynirli harcı ekmeklerin üzerine yayın. Geri kalan ekmek parçalarını da peynirli harcın üzerine serpiştirin. Sos için süt, zeytinyağı, yumurta ve karbonatı bir kasede iyice çırpın. Sosu ekmeklerin üzerine gezdirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp böreği kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak sıcak servis edin.